Afacerea anului in China: Inmormantarile

In China, cea mai populata tara din lume, afacerea ingroparii mortilor este una infloritoare, cu precadere datorita unei populatii tot mai imbatranite si a unor ritualuri de inhumare elaborate.

Tara cu 1,4 miliarde de locuitori are cel mai mare numar de decese din intreaga lume - 9,7 milioane, in anul 2012, care ar urma sa atinga 10,4 milioane, in 2017, potrivit CNN.

Furnizarea de servicii de inmormantare, de la locul de veci si pana la serviciile funerare de catering reprezinta o afacere profitabila.

Industria s-a ridicat la 93,5 miliarde de yuani, in anul 2013, adica aproape 15,4 miliarde de dolari, urmand sa creasca cu 10 la suta in urmatorii cinci ani.

Chinezii iau foarte in serios ritualurile destinate atat celor morti, cat si celor muribunzi, in caz contrar aducand ghinion celor ramasi in viata. Ritualurile sunt elaborate, iar credintele traditionale arata cum ar trebui sa se realizeze totul, de la locul mormantului pana la procesiunea funerara.

Ceremoniile dureaza si cateva zile, si sunt arse diferite obiecte, astfel incat cei decedati sa se simta bine in viata de apoi. Se ard betisoare parfumate, alimente, bauturi, bani falsi, dar si iPad-uri si genti de mana Chanel, si chiar si locuinte intregi.

Totodata, cererea pentru locurile de veci este coplesitoare in unele din orasele Chinei, iar pretul unui metru patrat in cimitir poate depasi pretul unui apartament premium, un mormant in Beijing ajungand sa coste si 12.000 de dolari.

In Hong Kong, insa, este si mai greu de gasit spatiu pentru depozitarea urnei cu cenusa, asa ca deja nu se mai poate lua in calcul un loc de veci traditional. Unii dintre rezidenti opteaza pentru locuri de veci temporare, urmand ca ramasitele sa fie exhumate peste sase ani. Chiar si asa, insa, exista o lista de asteptare.

