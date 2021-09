Grupul Alibaba va cheltui 15,5 miliarde dolari pentru "prosperitate comună". Investiția, făcută la "îndemnul" președintelui Chinei

Autorităţile de la Beijing au încurajat companiile să îşi folosească avuţia pentru a reduce inegalitatea în cea de a doua economie a lumii. Alte mari companii chineze au făcut şi ele promisiuni similare, precum Tencent Holdings, care a promis şi ea 100 de miliarde de yuani şi Geely Automobile.Potrivit publicaţiei guvernamentale Zhejiang News, fondurile promise de Alibaba vor merge în domenii precum subvenţii pentru IMM-uri şi îmbunătăţirea acoperirii asigurărilor pentru muncitorii din sectorul gig economy (economie informală - n.r.) precum curierii care lucrează pentru firmele de livrări. De asemenea, Alibaba va pune la punct un "fond de dezvoltare pentru prosperitate comună" în valoare de 20 de miliarde de yuani, susţine Zhejiang News, o informaţie confirmată şi de Alibaba.Prin această iniţiativă Alibaba se alătură unei liste în creştere de companii din sectorul tehnologiei care au promis că vor da înapoi o parte din averile acumulate în timpul boom-ului sectorului internetului.Cel puţin 73 de companii, inclusiv gigantul chinez din domeniul asigurărilor Ping An Insurance, gigantul din domeniul livrării de mâncare Meituan şi banca de stat Bank of China Ltd., au utilizat sloganul "prosperitate comună" în declaraţiile către acţionari depuse la bursele de valori de la Hong Kong , Shanghai şi Shenzhen în ultimele două săptămâni.Iniţiativa "prosperitate comună" promovată de preşedintele Xi Jinping, destinate reducerii decalajului avuţiei în China, a trimis o undă de şoc în întreaga economie, declanşând vânzări masive de acţiuni pe bursă şi donaţii caritabile semnificative din partea miliardarilor chinezi. La o reuniune organizată luni preşedintele Xi Jinping i-a îndemnat în mod explicit pe oficialii chinezi să "îndemne companiile să se supună conducerii partidului" pe măsură ce sunt introduse reforme care vor modifica următorul deceniu.