Organizatia Mondiala a Sanatatii, presata de SUA sa ancheteze "transparent" originea virusului care a provocat pandemia COVID-19

Administratia Trump a acuzat Organizatia Mondiala a Sanatatii ca este "centrata pe China" si ca este marioneta ei, lucru pe care directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, l-a negat.Tedros a prezentat, marti, compozitia echipei care va investiga originea pandemiei, afirmand la reuniunea anuala a OMS: "Acestea sunt persoane foarte respectate in regiunile lor".Membrii echipei sunt din Rusia Sudan , Danemarca, Olanda , Germania, Japonia , Vietnam, Regatul Unit si Statele Unite, a spus el.Se crede ca virusul, cunoscut sub numele de SARS-CoV-2, a aparut in orasul Wuhan din centrul Chinei la sfarsitul anului trecut, posibil de la lilieci, intr-o piata cu animale vii.Oamenii de stiinta chinezi efectueaza cercetari legate originea virusului si modul in care acesta a trecut granita intre specii. Echipa internationala condusa de OMS, formata in septembrie, va dezvolta planuri pentru studii pe termen mai lung bazate pe constatarile Chinei, conform termenilor de referinta publicati.Garrett Grigsby, de la Departamentul SUA pentru Sanatate si Servicii Umane, a declarat adunarii OMS ca statele membre au fost informate cu privire la termenii de referinta ai anchetei cu doar cateva zile in urma.Termenii "nu au fost negociati intr-un mod transparent cu toate statele membre ale OMS si ancheta in sine pare a fi incompatibila cu mandatul sau. Intelegerea originii Covid-19 printr-o investigatie transparenta si incluziva este ceea ce trebuie facut pentru a indeplini mandatul", a spus acesta, fara a elabora.Marea Britanie a cerut prioritizarea investigatiei, adaugand: "Ne asteptam ca ancheta si rezultatele acesteia sa se bazeze pe o stiinta solida".Sun Yang, de la Comisia Nationala de Sanatate din China, nu a mentionat ancheta in discursul sau de marti, dar a spus ca China sprijina "rolul de lider continuu al OMS".Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, care a vorbit luni in numele Uniunii Europene, a cerut "transparenta si cooperare deplina" in toate fazele anchetei.Expertul principal al OMS pentru situatii de urgenta, Mike Ryan, a declarat, pe 30 octombrie, ca echipa condusa de OMS si omologii sai chinezi au organizat o prima intalnire virtuala cu privire la investigatii comune si se vor desfasura pe teren in timp.Trump a anuntat in luna aprilie blocarea temporara a finantarii OMS de catre Statele Unite, decizie criticata de numeroti lideri mondiali. Natiunile Unite au declarat in iulie ca au primit o notificare oficiala cu privire la decizia SUA de a parasi OMS in luna iulie a anului viitor.