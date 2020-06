BBC: China si India, pe picior de razboi. 20 de soldati indieni au murit dupa o lupta cu armata chineza

Ziare.

Incidentul vine dupa ce tensiunile au inceput sa creasca semnificativ intre cele doua state. Este pentru prima oara in ultimii 45 de ani cand un incident de acest fel intre China si India ajunge la pierdere de vieti.Armata indiana a anuntat, initial, ca trei dintre soldatii sai au fost ucisi dupa ce a confirmat ca ambele parti au suferit victime. Mai tarziu, in timpul zilei de marti, oficialii indieni au precizat ca mai multi soldati in stare critica au murit din cauza ranilor.Ministrul de Externe indian a acuzat China ca a incalcat un acord stabilit in urma cu o saptamana in ce priveste granita de control din Valea Galwan. Conform comunicatului Indiei, "o confruntare violenta a avut loc dupa ce partea chineza a incercat sa schimbe starea de fapt din regiune in mod unilateral".La randul sau, ministrul de Externe chinez spune ca indienii au trecut granita de doua ori luni, ca au "provocat si atacat personalul chinez din zona, fapt ce a dus la o confruntare fizica dintre fortele celor doua parti".Presa locala din India a scris ca soldatii ar fi fost "ucisi in bataie", insa armata nu a confirmat acest lucru.