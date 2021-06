Beijing-ul avertizeaza agresiv Statele Unite: China nu poate fi oprita de nimeni

Afirmatiile au fost facute de Ren Guoqiang, purtatorul de cuvant al Ministerului Apararii din China, care a facut si comentarii agresive la adresa Taiwan-ului democratic, spunand ca viitorul sau se gaseste in "unificarea nationala", potrivit MSN Oficialul de la Beijing a vorbit si despre "amestecul " Washington-ului in treburile Taiwan-ului, facand referire la diplomatia americana in privinta vaccinurilor, precum si o posibila cooperare militara dintre aceste doua entitati."China se opune frem oricarei forme de schimburi sau contacte militare intre Statele Unite si Taiwan. SUA trebuie sa constientizeze ca dezvoltarea si cresterea Chinei nu pot fi oprite de nimeni sau de vreo forta", a afirmat Ren Guoqiang."Independenta Taiwan-ului este un punct mort. Independenta Taiwan-ului inseamna razboi ", a adaugat purtatorul de cuvant al ministerului Apararii al Chinei.In acest context, trebuie amintit faptul ca Beijing-ul si-a intensificat agresiunea fata de Taiwan in ultima vreme, facand o demonstratie de forta saptamana trecuta. Atunci, China a trimis 28 de avioane de lupta si bombardiere in apropierea insulei, cea mai mare flota aeriana indreptata vreodata spre aceasta.Pe de alta parte, China a reactionat la masurile Statelor Unite si a adoptat o lege prin care le va contracara. Aceasta prevede ca persoanele si entitatile implicate in luarea unor actiuni punitive impotriva firmelor Beijing-ului, vor fi incluse pe o lista de sanctiuni.