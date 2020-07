Beijingul acuza Washingtonul ca vrea sa elimine Huawei ''prin orice mijloace'', dupa o atentionare a SUA in Brazilia

Huawei este considerat un lider mondial in privinta 5G, o noua norma de tehnologii mobile menite a revolutiona internetul si a caror implementare ar urma sa se accelereze.Suspectand compania de intelegere secreta cu Beijingul si invocand riscuri in privinta securitatii cibernetice, administratia americana a presedintelui Donald Trump si-a intensificat in ultimele luni presiunile asupra aliatilor sai pentru ca ei sa interzica echipamentele Huawei.Intr-un interviu aparut miercuri in cotidianul brazilian O Globo, ambasadorul SUA in Brazilia, Todd Chapman, a amenintat aceasta tara cu "consecinte" daca va permite grupului chinez sa-si introduca tehnologia 5G."Statele Unite sunt extrem de atasate de echitate si reciprocitate", a declarat in fata presei un purtator de cuvant al diplomatiei chineze, Wang Wenbin."Insa, in realitate, atunci cand companiile din alte tari devin dominante, clasa politica americana inventeaza scuze si foloseste puterea statului pentru a le elimina prin toate mijloacele", a afirmat el.Brazilia urma sa-si lanseze in acest an licitatia pentru 5G pe imensa piata a sa de 212 milioane de locuitori, insa planul a fost amanat pentru 2021 din cauza crizei coronavirusului."Consecintele" ar putea fi de ordin economic, a precizat ambasadorul american pentru cotidianul O Globo.Marea Britanie si-a anuntat la mijlocul lunii iulie decizia de a nu folosi in reteaua sa 5G vreun echipament produs de Huawei, invocand un risc pentru securitate.