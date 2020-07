Bilantul pandemiei in lume, pana luni, 13 iulie 2020

Potrivit unui bilant intocmit de AFP, preluat de AGERPRES , pe baza datelor oficiale, luni, la orele 19.00 GMT, peste 12.992.640 de cazuri de infectie au fost depistate oficial in 196 de tari si teritorii de la inceputul pandemiei, dintre care cel putin 6.943.800 sunt considerate in prezent vindecate, noteaza AGERPRES.Numarul cazurilor diagnosticate nu reflecta insa decat o parte din numarul real al contaminarilor. Unele tari testeaza numai in cazurile grave, altele utilizeaza testele prioritar pentru urmarire si numeroase tari sarace dispun de capacitati de testare limitate.De la bilantul prezentat cu o zi inainte, in lume s-au inregistrat 3.469 de decese noi si 191.744 de cazuri noi., cu 135.400 de decese pentru 3.336.154 de cazuri. Cel putin 1.006.326 de persoane au fost declarate vindecate.cu 72.100 de morti (1.864.681 de cazuri),cu 44.830 de morti (290.133 de cazuri),cu 35.006 morti (299.750 de cazuri) sicu 34.967 de morti (243.230 de cazuri)., cu 84 de decese la 100.000 de locuitori,(66),(61),(58) si(55).China (fara teritoriile Hong Kong si Macao) a raportat oficial 83.602 de cazuri (opt cazuri noi de duminica pana luni), dintre care 4.634 de decese si 78.648 de vindecari.Europa totaliza luni, la orele 19.00 GMT, 202.780 de decese, din 2.849.335 de cazuri, America Latina si Caraibe 144.846 de decese (3.379.778 de cazuri), SUA si Canada 144.221 de decese (3.443.961 de cazuri), Asia 43.958 de decese (1.779.712 cazuri), Orientul Mijlociu 20.655 de decese (931.951 de cazuri), Africa 13.282 de decese (596.353 de cazuri) si Oceania 137 de decese (11.556 de cazuri).