Sonda spatiala chineza care a prelevat probe de sol de pe Luna a revenit cu succes pe Pamant

Aceasta misiune a fost prima in decurs de patru decenii, de la misiunile americane Apollo si cele sovietice Luna, care aduce pe Pamant mostre de sol de pe satelitul natural al Terrei.Noile specimene ar trebui sa ofere informatii importante de geologie si istoria a Lunii. Pentru China , o astfel de misiune de succes inseamna si o noua demonstratie de crestere a capabilitatii spatiale.Echipele de recuperare, spun jurnalistii britanici care citeaza presa chineza, incearca acum sa localizeze capsula.Chang'e-5 a fost lansata la finalul lunii noiembrie cu scopul de a aduce pe Pamant 2 kilograme de material. Oficialii chinezi au anuntat ca misiunea a incheiat prelevarea de mostre de pe suprafata cu o zi inainte de termen, insa nu au precizat despre ce cantitate este vorba exact.Capsula care a revenit era programata sa pluteasca cu o parasuta deasupra regiunii Siziwang Banner din Mongolia Interioara. Aceasta reprezinta si locul folosit pentru revenirea astronautilor chinezi.Echipele de la sol este posibil sa aiba nevoie de mai mult timp pentru a o localiza, deoarece iarna ingreuneaza actiunea.Astronautii americani si misiunile sovietice au adus, de-a lungul timpului, aproximativ 400 de kilograme de materiale de pe suprafata Lunii. Dar toate aceste mostre sunt foarte vechi - de pana la 3 miliarde de ani -, iar cele prelevate de Chang'e-5's ar trebui sa fie diferite.Misiunea chineza a ajuns in regiunea vulcanica Mons Rumker. Probele de aici ar putea avea pana la 1,3 miliarde de ani vechime, astfel ca ar putea oferi noi informatii despre structura interna a Lunii.Chang'e-5 urmeaza altor doua misiuni de succes ale Chinei spre Luna - Chang'e-3, in 2013, si Chang'e-4, in 2019, care ajuns pe partea indepartata a Lunii, inregistrand o premiera.Pe parcursul urmatorului deceniu, China planuieste sa infiinteze o baza robotica care sa exploreze regiunea polului sudic. Aceasta ar urma sa fie dezvoltata cu ajutorul misiunilor Chang'e-6, 7 si 8, pana in 2030, si extinsa in anii 2030, inaintea trimiterii aici a unor echipaje umane.Pana in 2030, China vrea sa obtina si probe de pe Marte. In luna iulie, a trimis o sonda fara echipaj uman spre Marte, aceasta fiind prima misiune independenta a sa catre alta planeta.