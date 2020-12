Carantina a fost reintrodusa in zece sectoare din Beijing, in urma unor contaminari cu COVID

Beijingul a inregistrat 19 contaminari pe plan local si trei cazuri asimptomatice, de la 18 decembrie, cand au fost descoperite primele cazuri.Majoritatea persoanelor infectate cu noul coronavirus se afla in districtul Shunyi, care le-a interzis livratorilor sa intre in cartiere rezidentiale incepand de marti.Intre aceste zone plasate in carantina se afla o zona industriala, sase sate si trei cladiri, a anuntat un oficial municopal.Numarul noilor contaminari ramane mic in capitala, fata de nivelul din iunie si iulie, insa autoritatile locale au consolidat masuri vizand oprirea raspandirii virusului, care s-a intensificat in trei districte, in care au fost testati mi de locuitori."Masurile de preventie si de control ale COVID-19 impuse de catre oras este necesar sa aiba loc in regim de urgenta", a subliniat un purtator de cuvant al capitalei chineze.Executivul local a anulat adunari la scara mare - evenimente sportive, la temple si anumite sarbatori anuale.Beijingul a anuntat duminica faptul ca suplimenteaza numarul ramelor de metrou, in vederea unei mai bune rapartizari a calatorilor in ele si ca limiteaza la 75% capacitatea locurilor de spectacol si divertisment.Concerte si spectacole cu lumini de Anul Nou au fost anulate, iar institutiile scolare au interzis accesul persoanelor din afara.Odata cu apropierea Anului Nou lunar - in februarie -, oficiali din capitala indeamna locuitorii sa nu paraseasca orasul in timpul vacantei, care incepe luna viitoare, cu doua saptamani mai devreme in cazul elevilor si unor liceeni.