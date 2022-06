Cat dureaza procesul unui om de afaceri corupt in China

Procesul lui Huang Guangyu, fondator al lantului chinez de distributie de produse electronice Gome, a durat o singura zi.

Magistratii chinezi au anuntat ca vor formula sentinta, fara sa spuna cand, a precizat vineri un avocat ramas sub protectia anonimatului, implicat in dosar si citat de AFP.

Sotia lui Huang Guangyu, Du Juan, si un asociat sunt, de asemenea, inculpati in acelasi proces.

Huang Guangyu a fost, conform topului Forbes, unul dintre cei mai bogati oameni din China si se afla in arest din noiembrie 2008, dupa ce a fost acuzat de mai multe fapte de coruptie, inclusiv date de mita.

Procesul omului de afaceri, care a avut loc la un tribunal din Beijing, a durat o singura zi, fara sa existe anterior amanari sau alte cereri. Tribunalul a refuzat sa confirme informatiile.

Huang, de 41 de ani, a fost arestat in noiembrie 2008 si a fost oficial inculpat in ianuarie 2009 pentru "practici de afaceri ilegale". Dupa ce a fost acuzat, a demisionat de la presedintia grupului Gome.

Huang este acuzat de manipularea bursei si de dare de mita in valoare de 500.000 de euro unor oficiali. Mita a vizat obtinerea de "avantaje" pentru Gome Electrical Appliances Holdings si pentru compania sa imobiliara Beijing Pengrun Real Estate Development, sustine agentia Xinhua.

In 2008, anul arestarii sale, Huang Guangyu ocupa prima pozitie in clasamentul anual al celor mai bogati chinezi realizat de revista Hurun si pe pozitia a doua in topul celor mai mare averi realizat de Forbes.

