Peste 30 de milioane de oameni din toata lumea au fost depistati cu COVID-19, iar 940.000 au murit. Care este cea mai afectata tara europeana

Potrivit site-ului Universitatii Johns Hopkins, cele mai multe cazuri au fost inregistrate in Statele Unite (peste 6,6 milioane), India (5,1 milioane), Brazilia (4,4 milioane) si Rusia . Aceasta din urma a depasit recent pragul de 1 milion de infectii.Primele patru cele mai afectate tari insumeaza peste 17,3 milioane de cazuri.Peru, Columbia, Mexic si Africa de Sud urmeaza in lista statelor cu cele mai multe cazuri inregistrate.Cea mai afectata tara europeana a ramas Spania, cu peste 625.600 de contaminari si 30.405 decese asociate noului coronavirus.Potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, in Europa au fost confirmate 5 milioane de cazuri si peste 228.000 decese, de la inceputul pandemiei.In ultimele doua saptamani, numarul de noi cazuri s-a dublat in mai mult de jumatate dintre tarile europene. Numai in ultimele sapte zile au fost raportate peste 300.000 de noi contaminari.Cat priveste numarul deceselor, SUA au raportat 197.633 asociate SARS-CoV-2, Brazilia, 134.935, si India, 83.198.China, tara in care a izbucnit pandemia, a raportat pana in prezent 90.294 de cazuri si 4.736 de decese.Mai multe companii lucreaza pentru dezvoltarea unui vaccin. Aproximativ 180 de vaccinuri-candidat sunt testate in lume, dar in niciun caz nu a fost incheiat studiul clinic.In acelasi timp, peste 150 de medicamente sunt cercetate pentru a identifica tratament pentru cei care au o forma severa de Covid-19. Dintre toate, a fost dovedit ca steroizii salveaza vieti.