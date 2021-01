Zeci de activisti pro-democratie din Hong Kong, inclusiv fosti parlamentari, au fost arestati. Este cea mai ampla arestare facuta de China in baza legii securitatii nationale

"Au fost arestati sub banuiala de subminare", a relatat cotidianul South China Morning Post, citand o sursa din politie.Potrivit acestei publicatii, arestarea activistilor si fostilor parlamentari a fost facuta pentru rolul acestora in alegerile primare pentru Consiliul Legislativ.Este vorba despre cea mai ampla arestare in masa facuta in conformitate cu noua lege privind securitatea nationala, act normativ impus de Beijing in fosta concesiune britanica in iunie anul trecut.La 11 si 12 iulie 2020 in alegerile primare 610.000 de hongkonghezi au votat pentru tabara pro-democratica.Obiectivul 'Democrat Camp 35+ Primary Election' a fost de a obtine o majoritate de cel putin 35 de locuri in alegerile (ce urmau sa aiba loc in septembrie 2020), ceea ce le-ar fi oferit mai multa putere pentru a se opune prin veto legislatiei promovate de Beijing.Guvernul a descalificat 12 potentiali candidati, printre care activistul pro-democratie Joshua Wong, inainte ca sefa legislativului hongkonghez Carrie Lam sa amane cu un an alegerile prevazute initial pentru septembrie 2020, din cauza recrudescentei epidemiei de COVID-19 in Hong Kong.Autonomia regiunii Hong Kong a fost garantata prin acordul 'O tara, doua sisteme' inclus in Declaratia comuna sino-britanica din 1984, semnata de premierii britanic si chinez de la acea vreme, Margaret Thatcher si Zhao Ziyang. Dupa ce a fost concesiune britanica timp de 99 de ani, Hong Kong a revenit sub autoritatea Beijingului in 1997, ca regiune semiautonoma cu sisteme administrativ, juridic si economic diferite de cele ale partii continentale a Chinei.