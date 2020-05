China a adoptat legea securitatii pentru Hong Kong. SUA voiau reuniune a Consiliului de Securitate ONU, Beijingul a refuzat

Ziare.

com

Reglementarea a declansat noi proteste in Hong Kong si a provocat reactii critice din partea Statelor Unite, care considera ca Beijingul afecteaza astfel statutul de centru financiar international al fostei colonii britanice, informeaza DPA.Legea chineza are precadere fata de legislatia interna din Hong Kong in privinta actiunilor apreciate drept amenintari la adresa securitatii nationale si actiuni de subminare a puterii de stat in teritoriul semiautonom Hong Kong.Presa de stat chineza a anuntat ca legea a fost adoptata in cadrul sesiunii parlamentare anuale. CNP are un rol in buna masura formal, apreciaza dpa; deciziile politice in China sunt luate de conducerea Partidului Comunist.Miercuri, Statele Unite solicitasera o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pe tema controversatei legi, dar China s-a opus desfasurarii acesteia, potrivit unor surse diplomatice citate de AFP."Statele Unite sunt profund preocupate de actiunile parlamentului chinez care saboteaza fundamental gradul inalt de autonomie si libertatile decurgand din Declaratia chino-britanica din 1984 inregistrata de ONU ca un tratat", a subliniat misiunea americana la Natiunile Unite."Este vorba despre o problema mondiala urgenta cu implicatii pentru pacea si securitatea internationala", a adaugat documentul care a precizat ca SUA au cerut, in consecinta, o videoconferinta a Consiliului de Securitate.Insa China a refuzat ca aceasta reuniune sa aiba loc. Intr-un mesaj scris pe Twitter miercuri seara, ambasadorul chinez la ONU, Zhang Jun, a apreciat solicitarea ca "lipsita de fundament"."Legislatia privind securitatea nationala pentru Hong Kong tine doar de afacerile interne ale Chinei" si "nu are nicio legatura cu mandatul Consiliului de Securitate", a adaugat el.