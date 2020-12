China a aprobat primul sau vaccin anti-COVID, dezvoltat de o companie afiliata gigantului farmaceutic Sinopharm

Nu au fost oferite informatii detaliate legat de eficienta acestuia, insa dezvoltatorul, Beijing Biological Products Institute, unitate a China National Biotec Group (CNBG), subsidiara Sinopharm, a transmis miercuri ca vaccinul are o eficienta de 79,34%, in baza datelor preliminare.Aprobarea, anuntata de Administratia Nationala a Produselor Medicale, vine dupa ce luna trecuta Emiratele Arabe Unite au devenit prima tara din lume care a inceput administrarea vaccinului la nivelul publicului si dupa ce Pakistanul a anuntat ca a incheiat cu Sinopharm un acord de achizitie a 1,2 milioane de doze.Un director al Sinopharm a precizat ca informatii detaliate vor fi dezvaluite si vor fi publicate in jurnale de stiinta din tara si strainatate, potrivit Reuters.Pretul vaccinului va depinde de scara la care va fi folosit, insa premisa este ca el sa fie gratuit pentru chinezi, a spus un oficial de la Comisia Nationala de Sanatate.China a administrat anumitor categorii de cetateni trei vaccinuri aflate inca in faza a treia a studiilor clinice - doua dezvoltate de CNBG si unul, de Sinovac Biotech.Statul a lansat in luna iulie un program de utilizare de urgenta care a vizat lucratorii din sectoarele esentiale. Au fost administrate peste 4,5 milioane de doze pana pe 15 decembrie.China are cel putin cinci vaccinuri, dezvoltate de Sinovac, CNBG, CanSino Biologics si de Academia Chineza de Stiinte, aflate in ultima faza a studiilor clinice.