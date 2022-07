China a construit in 3 ani mai mult decat Statele Unite intr-un secol

China a batut orice record in materie de constructii. In doar trei ani, cantitatea de ciment folosita in dezvoltarea infrastructurii din statul asiatic a depasit-o pe cea folosita de Statele Unite in toata perioada secolului XX.

Chestiunea l-a socat inclusiv pe Bill Gates, care a dedicat un articol pe aceasta tema pe blogul sau.

Statistica oficiala arata ca in China s-a consumat in perioada 2011-2013 o cantitate de ciment mai mare decat cea folosita de americani in tot secolul trecut.

Circa 6,6 gigatone de ciment au intrat in noile constructii ridicate de chinezi in aceasta perioada, facandu-i pe multi analisti sa se intrebe daca cifrele raportate de Beijing sunt reale, observa Ana Swanson, intr-un articol de pe blogul ziarului Washington Post.

Din 1901 si pana in 2011, americanii au construit infrastructura de transport din Statele Unite, imensul baraj Hoover si cele mai inalte cladiri din lume la acel moment.

