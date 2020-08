China a depistat urme de coronavirus intr-un lot de aripioare de pui congelate provenite din Brazilia

Centrul local pentru Prevenirea si Controlul Bolilor a precizat ca a gasit urmele pe suprafata unuia dintre produse si ca testele de acid nucleic viral prezent in proba au iesit pozitive, potrivit ziarului Global Times.Prin urmare, intregul personal care ar fi putut intra in contact cu acest produs a fost supus testelor COVID-19 care deocamdata au iesit negative.Pe de alta parte, loturile vandute din acest produs au fost date in urmarire si confiscate de autoritati, potrivit ziarului.Autoritatile au recomandat consumatorilor sa fie atenti cand cumpara carne si fructe de mare din import si "sa fie precauti pentru a reduce riscurile de infectie".Nu este primul caz de acest fel, avand in vedere ca miercuri, in orasul Wuhu au fost gasite urme de coronavirus in pachete de creveti importate din Ecuador, in timp ce in orasul portuar Shandong au fost detectate urme pe ambalajul unor pesti congelati.In data de 10 iulie, China a suspendat importurile de creveti albi congelati de la trei firme ecuadoriene dupa ce au fost descoperite resturi ale virusului pe ambalajele acestora, anuntase atunci Administratia Generala a Vamilor.Televiziunea nationala CCTV a informat marti ca un restaurant din Wuhu depozitase ambalajele contaminate intr-un congelator dupa ce le achizitionase si ca toate localurile din oras care comandasera astfel de produse au fost sigilate.