China a suspendat reinnoirea acreditarilor pentru mai multi jurnalisti straini angajati de mass-media americane

Administratia Trump a declansat in 2020 ostilitatile impotriva mass-media chineze prezente in SUA, in numele luptei impotriva restrictiilor cu care se confrunta presa straina in China. Aceasta politica americana a provocat masuri de retorsiune din partea Beijingului. Cele doua puteri au expulzat pe rand, in ultimele luni, un anumit numar de reporteri ai celeilalte tari.Acum, principalul punct de divergenta este acela ca Washingtonul atribuie vize doar pentru 90 de zile jurnalistilor chinezi prezenti pe teritoriul american."Ei (jurnalistii chinezi) au depus foarte devreme la autoritatile americane cererile lor pentru prelungire (a vizelor), insa deocamdata SUA nu au prelungit viza pentru niciunul dintre ei", a declarat luni Zhao Lijian, un purtator de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe chinez, acuzand Washingtonul ca face din acesti jurnalisti "ostaticii unei politici de presiune".Drept represalii, cel putin cinci corespondenti straini a patru mass-media americane, printre care cotidianul Wall Street Journal, televiziunea CNN si agentia Bloomberg, nu si-au putut reinnoi legitimatiile, a anuntat FCCC.Acest document este indispensabil pentru a putea lucra pe teritoriul chinez.Reporterii vizati, nu neaparat de cetatenie americana, au primit in schimb scrisori oficiale ce fac oficiul unor legitimatii de presa, a precizat FCCC. Aceste documente ii autorizeaza sa continue sa locuiasca si sa lucreze in China, insa "pot fi revocate in orice moment", ceea ce ii expune pe jurnalisti "unei amenintari constante la expulzare", deplange organizatia."Toate optiunile sunt pe masa", a atentionat Zhao Lijian. "Daca SUA vor persista in politica lor, (...) China va fi constransa sa ia masurile necesare si potrivite", a declarat el, avand in vedere posibile expulzari de jurnalisti americani.Autoritatile chineze au expulzat in timpul primului semestru al lui 2020 un numar record de 17 jurnalisti straini, anulandu-le legitimatiile de presa, potrivit FCCC.La randul sau, Washingtonul a operat in martie o reducere masiva a numarului de chinezi autorizati sa lucreze pentru mass-media de stat ale tarii lor in SUA. De atunci, 60 de jurnalisti chinezi au fost constransi sa-si faca bagajele, potrivit Beijingului.