China, acuzata de complot pentru uciderea lui Dalai Lama

Autor: Brandusa Stefanescu
Luni, 14 Mai 2012, ora 17:26
1815 citiri
China, acuzata de complot pentru uciderea lui Dalai Lama

China a negat acuzele aduse de catre liderul spiritual tibetan cu privire la tentativa de asasinat la adresa acestuia, prin intermediul unui agent care sa-l otraveasca. Oficialii chinezi au catalogat aceasta acuzatie ca fiind lipsita de temei.

Reactia Chinei a venit dupa ce Dalai Lama a declarat pentru un ziar britanic ca stie de un astfel de complot care urmareste uciderea sa, noteaza BBC.

Dalai Lama a declarat in cadrul unui interviu ca ar detine informatii legate de faptul ca unii agenti chinezi antreneaza tibetani, in special femei, in utilizarea unor otravuri, plasate pe par si pe esarfe, otravuri care devin eficiente in momentul in care liderul spiritual le da binecuvantarea, prin atingerea capului cu mana.

Oficialii chinezi l-au acuzat, de asemenea, pe liderul spiritual de faptul ca, sub acoperirea unui rol religios, acesta este angrenat in activitati separatiste internationale.

Dalai Lama, liderul spiritual al Budismului Tibetan, a parasit Tibetul, indreptandu-se catre India, in 1959, dupa o revolta esuata impotriva ocupatiei chineze. In prezent locuieste in Dharamsala, in India, calatorind peste tot in lume pentru a cauta sprijin pentru eliberarea poporului tibetan.

#China complot Dalai Lama, #prezenta China Tibet, #tensiuni China Tibet, #declaratii Dalai Lama , #China
