China, amenintari voalate dupa ce Wall Street a inceput delistarea a trei giganti de telecomunicatii: China Mobile, China Telecom si China Unicom

NYSE a anuntat, joi, ca va incepe delistarea China Mobile, China Telecom si China Unicom, ca raspuns la decizia presedintelui Donald Trump de a interzice investitiile americane in firme detinute sau controlate de armata chineza.Ministerul chinez al Comertului a transmis intr-un comunicat, citat de Reuters, ca delistarea reprezinta un abuz de securitate nationala si in contradictie cu regulile pietei.Pe de alta parte, diplomatul chinez Wang Yi a declarat, sambata, ca relatia dintre SUA si China a ajuns la "o noua rascruce" si ca ar putea reveni la normal dupa o perioada de "dificultati fara precedent".Relatia dintre cele mai mari doua economii ale lumii a devenit tensionata dupa o serie de dispute legate de comert, drepturile omului si originea noului coronavirus.Wang, consilier de stat si ministru de Externe, a spus intr-un interviu acordat mai multor entitati de presa ca politicile recente ale SUA fata de China au afectat inferesele ambelor tari si au pus in pericol lumea.Insa acum cele doua parti au ocazia de a "deschide o noua fereastra de speranta" si de a incepe o noua runda de dialoguri, a completat el.Alegerea democratului Joe Biden in functia de presedinte este asteptat sa imbunatateasca relatiile dintre Washington si Beijing, dupa patru ani in care tensiunile au crescut in timpul administratiei Trump.Totusi, presedintele ales Biden, care va prelua mandatul pe 20 ianuarie, a criticat in mai multe randuri China pentru "abuzurile" in comert si alte chestiuni.