China anunta 57 de noi cazuri de infectare cu Covid-19, cel mai mare numar dupa 13 aprilie

Ziare.

com

Treizeci si opt din cazurile confirmate au avut transmitere locala, 36 fiind la Beijing, acolo unde 11 cartiere au fost plasate in carantina, dupa descoperirea unui focar in piata Xinfadi.Nouasprezece din noile cazuri sunt importate, 17 fiind semnalate la Guangdong.De asemenea, au fost raportate noua cazuri asimptomatice, iar pentru 13 iunie nu s-a inregistrat niciun deces.Numarul total al infectarilor cu Covid-19 este in China de 83,132, iar cel al deceselor de 4,634.