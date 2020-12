Laboratorul chinez Sinopharm anunta ca unul dintre vaccinurile sale are o eficacitate de 79%

Intr-un comunicat, Sinopharm a mentionat o eficacitate de 79,43% pentru acest vaccin produs de laboratorul CNBG din Beijing, procent inferior vaccinurilor laboratoarelor Pfizer-BioNTech (95%) si Moderna (94,1%). Compania britanica Astrazeneca, asociata Universitatii Oxford, a indicat la randul sau o rata de eficacitate de 70%, dar care ar putea atinge 100% dupa doua doze. China , pe al carei teritoriu a fost semnalata in urma cu un an aparitia coronavirusului, are in curs de testare clinica faza 3 cinci vaccinuri. Sinopharm nu a precizat daca aceste teste s-au incheiat pentru acest prim vaccin, insa a mentionat ca a depus o cerere de omologare a acestui prim vaccin pe langa autoritatile chineze.Acest potential vaccin anti-coronavirus este unul din cele doua vaccinuri pe care le dezvolta Sinopharm in afara de cel produs de Institutul pentru Produse Biologice din Wuhan, oras din centrul Chinei unde s-a detectat pentru prima data coronavirusul.Aceste doua vaccinuri - dar si altele dezvoltate de alte companii din tara asiatica - au fost folosite in China incepand cu luna iulie in cazuri exceptionale, centrate pe protejarea personalului sanitar,pe angajati ai programelor de prevenire a COVID-19, lucratori portuari si transportatori sau persoane nevoite sa se deplasate in tari in care riscul de contagiere este inca ridicat, scrie EFE.In urma cu mai putin de o luna, presedintele Sinopharm, Liu Jingzhen, a declarat ca aproape un milion de chinezi au fost vaccinati cu unul dintre aceste vaccinuri "de urgenta" si ca doar asupra unui numar mic de oameni s-au inregistrat efecte adverse usoare.In prezent, patru vaccinuri dezvoltate de China au ajuns in faza 3 a testelor clinice - cele doua vaccinuri produse de Sinopharm, unul produs de Sinovac si un altul produs de CanSino Biologics -, la care se adauga si vaccinul produs de Pfizer-BioNTech, companie a carui partener exclusiv in China, Fosun Pharma, a participat la testari.