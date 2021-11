China atacă poziția de lider mondial a SUA. Ce alianțe rivale construiește Beijingul

Rețeaua mondială de alianțe a Statelor Unite este un pilon central al politicii sale, iar pe măsură ce concurența cu China s-a intensificat ea a rămas un avantaj major pentru America.

Acum, Beijing-ul încearcă să copieze modelul american și să dezvolte coaliții pe plan global, cu țări din diverse colțuri ale lumii.

Administrația președintelui Joe Biden a pus un accent deosebit pe cooperări în strategia sa legată de Asia. Astfel, în primul său an, SUA și-a consolidat alianțele de lungă durată, cu Japonia și Coreea de Sud și parteneriatele multilaterale, cum fi ”Dialogul quadrilateral de securitate” și formatul nou AUKUS, cu Australia și Marea Britanie, potrivit Foreign Affairs.

China, în ultimele decenii, s-a ferit de alianțele formale, bazate pe viziunea sa asupra relațiilor internaționale, dar există semne că Beijing-ul și-a schimbat optica. Astfel, în anii precedenți, marea putere asiatică și-a extins schimburile militare și a mărit numărul de exerciții armate comune cu Rusia, Pakistan și Iran.

Aceste parteneriate sunt departe de cele americane, dar ele ar putea evolua, pentru a putea concura pe termen lung cu Statele Unite și aliații săi, pe plan internațional. O astfel de dezvoltare ar marca un adevărat punct de cotitură în această competiție dintre SUA și China, pentru portofoliul de lider mondial.

Astăzi, China are un singur aliat oficial, Coreea de Nord, cu care are un tratat de apărare reciprocă. Însă, are zeci de parteneriate cu state din întreaga lume. În vârful piramidei se află Rusia și Pakistan.

Apoi, vin cele cu țări din Asia de Sud-Est – Myanmar, Cambodgia, Vietnam, Thailanda, Lagos, precum și cu alte state mai îndepărtate, cum ar fi Egipt, Brazilia și Noua Zeelandă.

China a evitat până acum să construiască o rețea tradițională de alianțe din diverse motive. Însă, în ultimii ani, ea a început să dezvolte ”un nou tip de relații internaționale, cele bazate pe ”cooperarea gen câștig-câștig”.

La începutul acestui an, China a semnat un acord de cooperare pe 25 de ani cu Iranul, în domeniile economic și militar, încercând să profite de politica de izolare pe plan internațional a Teheranului de către Statele Unite.

China este pe cale să devină o mare putere militară la nivel mondial și atunci ea va urmări să-și creeze propria rețea de aliați pe tot globul, așa cum au făcut Statele Unite, în urmă cu mai bine de 70 de ani. Însă, acest lucru nu va fi ușor pentru Beijing, iar viitorul ne va da răspuns dacă acest demers va avea succes sau nu.

