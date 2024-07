China avertizeaza SUA: Ar trebui sa se abtina sa-si flexeze muschii

China a avertizat SUA sa nu-si "flexeze muschii", dupa ce Washingtonul si-a dezvaluit noua strategie militara pentru Asia-Pacific.

Intr-un editorial publicat de agentia de stat Xinhua, se apreciaza ca intentia declarata a presedintelui american, Barack Obama, de a spori prezenta americana in regiune poate constitui un impuls pozitiv dat stabilitatii si prosperitatii, scrie BBC. Cu toate acestea, a avertizat ca orice militarism american va crea reavointa si va "pune in pericol pacea".

Xinhua a mai adaugat ca rolul SUA poate fi benefic pentru China pentru a asigura "mediul pasnic" de care are nevoie pentru a-si continua dezvoltarea economica. Insa "cand isi vor spori prezenta in regiunea Asia-Pacific, SUA ar trebui sa se abtina sa-si flexeze muschii, intrucat nu va ajuta la rezolvarea disputelor regionale. Daca SUA aplica militarismul in regiune, va fi ca un taur intr-un magazin de portelan, si va pune in pericol pacea, in loc sa sporeasca stabilitatea regionala".

Presedintele SUA, Barack Obama, a prezentat oficial, joi, noua strategie de aparare a Statelor Unite, al carei proiect a fost elaborat pe baza unui plan auster, pentru perioada urmatorilor zece ani.

In acest context, a fost acordata o atentie deosebita aviatiei si marinei, pentru asigurarea unui nivel avansat de actiune in raport cu provocarile lansate de Iran si demonstratiile de forta ale Chinei.

Pe de alta parte, strategia prevede abandonarea operatiunilor lungi si costisitoare, care au caracterizat actiunile externe ale Statelor Unite dupa anul 2001, precum cele din Irak sau Afganistan.

Fortele armate americane vor fi reduse drastic, punandu-se in schimb accentul pe "superioritatea militara", menita sa asigure, potrivit afirmatiei presedintelui american, "raspuns pe masura, oricarei amenintari sau circumstante".

Barack Obama a promis in acelasi timp, vigilenta in chestiunile ce vizeaza situatia din Orientul Mijlociu, precum si promovarea initiativelor care conduc la incheierea de parteneriate strategice si aliante, avand drept obiectiv "cresterea exponentiala a fortelor".

