Avionul stealth al Chinei s-a inecat la mal. Influenta SUA tine blocat J-20, rivalul chinez pentru F-35

China a incercat sa rezolve problema motoarelor prin Ucraina

J-20 e un avion de generatia a V-a si raspunsul regimului la avioanele de vanatoare ale SUA, F-35 si F-22. Dezvoltarea aeronavei este un succes pentru industria din China, dar problema majora a motoarelor face insa imposibila o comparatie a J-20 cu avioanele americane.Aproape toate avioanele J-20 construite pana in prezent au motoare rusesti. Se pare ca doar un singur prototip ar avea motor chinezesc WS-10B.Celelalte aeronave sunt echipate cu AL-31FN, al rusilor de la NPO Saturn, care alimenteaza si Chengdu J-10. Initial noile avioane ar fi trebuit sa fie echipate cu motoare speciale chinezesti W-15, dar, in timpul unui test in 2015 motorul a explodat, fara insa sa produca victime. Se pare ca motorul nu a putut face fata temperaturilor ridicate si manevrabilitatii.Desi presa de specialitate anunta ca Beijingul a gasit o solutie, in sensul in care chinezii au dezvoltat motoare WS-10C, o versiune modificata a motorului chinez WS-10, se pare ca lucrurile sunt mult mai complicate. Problema e ca Beijingul refuza sa mai achizitioneze motoare rusesti AL-31F deoarece, asa cum a scris si publicatia noastra, Moscova santajeaza China si cere partii chineze sa achizitioneze sa achizitioneze mai multe avioane Su-35 in schimbul tranzactiei motoarelor rusesti AF-31F.Chinezii s-au indreptat catre Ucraina. Mai multi investitori chinezi, inclusiv Beijing Skyrizon Aviation, au incercat sa achizitioneze controversata companie producatoare de motoare cu reactie, Motor Sich, din Ucraina. Planul era ca aici sa fie dezvoltat motorul pentru J-20, beneficiind astfel si de accesul la tehnologie al companiei in cauza.Doar ca, aminteste revista de specialitate germana Flug Revue, guvernul de la Kiev a pus capat oricarei negocieri. Compania Motor Sich nu va mai fi vanduta chinezilor, ci urmeaza sa fie nationalizata. Acest lucru a fost confirmat de Oleksei Danilov, seful Consiliului de Securitate Nationala si Aparare al Ucrainei. Oficialul de la Kiev a precizat ca compania va fi "redata poporului ucrainean" iar tara sa, aflata in stare de razboi , nu isi permite sa vanda un producator de motoare cu reactie de care depinde capacitatea de aparare a Ucrainei.Sursa citata precizeaza ca decizia Ucrainei nu a fost luata doar in interes propriu, ci si la presiunea SUA, unul din statele care ajuta cel mai mult Ucraina in conflictul cu Federatia Rusa. In acest sens, trebuie subliniat ca gigantul chinez Skyrizon, de care apartine Beijing Skyrizon Aviation, compania care ar fi trebuit sa preia Motor Sich, se afla pe lista neagra a Departamentului Apararii din SUA, impreuna cu alte firme din China, companii pe care Washingtonul le considera relevante pentru industria de aparare a Chinei.