China ia o decizie nemaiintalnita in lume: Bombardament in spatiu cu 23 de rachete VIDEO

Expertii de la Centrul National de Stiinte Spatiale au anuntat proiectul, iar tinta lor este asteroidul Bennu, care are o latime de 492 de metri si are o sansa din 2.700 sa loveasca Pamantul, intre anii 2175-2199, potrivit Daily Mail Simularile cercetatorilor chinezi au aratat ca impactul simultan a celor 23 de rachete tip Long March 5, avand fiecare aproximativ 900 de tone, ar putea devia asteroidul Bennu cu 9.000 de kilometri.Aceasta distanta este cu 1,4 mai mare decat raza Pamantului si ar putea fi diferenta care conteaza pentru ca asteroidul sa fie "aruncat" de pe traiectoria sa, care ar putea "intalni" Terra, cu consecinte devastatoare."Impactul asteroizilor asupra planetei noastre reprezinta o amenintare majora pentru toata viata de pe Pamant. Devierea unui astfel de corp de pe traiectoria de impact este esentiala pentru atenuarea acestui perciol", a declarat Mingtao Li, autorul lucrarii si inginer la Centrul National de Stiinte Spatiale de la Beijing.Pentru a elimina un asteroid ca Bennu de la cursul sau initial, ar fi nevoie de o cantitate considerabila de energie cinetica. Daca utilizarea exploziilor cu energie nucleara poate parea alegerea evidenta, totusi acest demers ar veni cu riscul ca tinta sa se sparga in bucati separate, care in final ar putea ajunge sa loveasca Pamantul.Abordarea propusa de China este lovirea simultana a suprafetei asteroidului Bennu cu mai multe rachete, dupa ce ele au calatorit aproximativ trei ani pana a ajunge la corpul spatial.