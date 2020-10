China construieste mega-rafinarii desi cererea de combustibili scade

Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane? Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Astfel, China ar putea sa inunde regiunea cu exporturi ieftine.Cel putin patru proiecte de mega-rafinarii, cu o capacitate de procesare de aproximativ 1,4 milioane de barili pe zi, adica mai mare decat cea a tuturor rafinariilor din Marea Britanie laolalta, sunt in prezent in constructie in China. Aceasta, desi incepand din 2019 si pana in prezent, capacitatea de rafinare a Chinei a crescut cu un milion de barili pe zi. Toate aceste capacitati vor duce pe piata noi produse petroliere si plastic, chiar daca grupul China National Petroleum Corp. se asteapta ca aceasta cerere de combustibil sa atinga valoarea maxima in 2025, dupa care va incepe sa scada din cauza extinderii vehiculelor electrice.Acest decalaj intre extinderea capacitatilor de rafinare si consumul de combustibil pune China in pozitia in care ar putea deveni un si mai mare exportator de combustibil, punand in pericol operatiunile rafinariilor din Coreea de Sud si pana in Australia si Europa."Din ce in ce mai mult, China este intr-o pozitie care ii permite sa cucereasca cote pe piata mondiala pe masura ce continua sa isi extinda capacitatile de rafinare in timp ce ritmul de crestere a cererii sale interne incetineste", sustine Michal Meidan, director la Oxford Institute for Energy Studies.De la inceputul acestui mileniu si pana in prezent capacitatea de rafinare a Chinei s-a triplat, in conditiile in care gigantul asiatic a incercat sa tina pasul cu crestere rapida a consumului de motorina si benzina. In prezent China produce mai mult combustibil decat are nevoie, ceea ce inseamna exporturi de aproape un milion de barili pe zi, adica aproape de volumul exporturilor Coreei de Sud si Indiei, sustin analistii de la IHS Markit.Noile mega-rafinarii care sunt in prezent in constructie in zone precum Zhejiang, Jiangsu si Yantai vor fi orientate spre transformarea petrolului brut in produse petrochimice si plastic. Aceasta inseamna o veste deosebit de proasta pentru rafinariile din Taiwan si Coreea de Sud, care sunt concepute sa aprovizioneze piata chineza de produse petrochimice, subliniaza Harry Liu, director pentru pietele petroliere la IHS Markit.Chiar daca noile mega-rafinarii se vor concentra pe productia de plastic, si mai putin pe combustibili de transport, supra-oferta de produse petroliere va trebui sa fie vanduta undeva. In aceste conditii, traderii din regiune se asteapta ca rafinariile chineze sa exporte combustibili tocmai in Australia, Europa si chiar SUA. Aceste exporturi vor afecta cota de piata a rafinariilor actuale, ceea ce ar putea obliga inchiderea nor rafinarii mai mic din China dar si a altora din Japonia si Australia.In plus, pandemia de coronavirus a accelerat tendinta de inchidere a rafinariilor. Pagubele provocate cererii de virusul COVID-19 este posibil sa fie structurale si permanente, potrivit IHS. "Estimarile noastre actuale arata ca exista riscul inchiderii pentru capacitati de rafinare de aproximativ un milion de barili pe zi. Din acestea, 60% vor fi in afara Chinei", sustine Harry Liu.