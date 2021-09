O țară socialistă va deveni puterea economică numărul 1 în lume: Cum ajută multinaționalele din SUA la îndeplinirea acestui țel

În ciuda relațiilor tensionate dintre Statele Unite și China și a unei posibile decuplări dintre cele două economii, un studiu recent demonstrează că majoritatea companiilor americane din Top 500 plănuiesc să-și extindă investițiile în China. Acest lucru a fost dovedit de recentele statistici, care prezintă faptul că investițiile directe ale multinaționalelor din SUA în China au ajuns la 123 de miliarde de dolari în 2020, o cifră record, potrivit Global Times Cel de-al 14-lea plan cincinal al Chinei pune accentul pe producție, care este descrisă ca ”fundația”, care va determina ”forța și poziția viitoare în lume” a Chinei, fiind principalul motor al creșterii industriale, care ar contribui la depășirea Statelor Unite și la trecerea în fruntea economiilor mondiale.Pe fondul concurenței în creștere, atât cu țările dezvoltate, cât și cu statele în curs de dezvoltare, China își reînnoiește efortul de a reporni sectorul său de producție. Economiștii de la Beijing anunță intenția de a avea o creștere economică de 5-5,5% pe an, timp de 10-15 ani, lucru care ar propulsa China ca prima putere economică mondială, scrie scmp Însă, această dezvoltare din ultimii ani s-a datorat și investiților directe ale Statelor Unite în China. Recent, un studiu realizat de către Centrul pentru China și Globalizare (CCG), un think-tank de la Beijing, arată că din cele 41 de mari companii americane care au afaceri în China, 28 dintre ele își vor spori investițiile, adică un procent foarte mare de 68% din total.Iar un alt semnal pozitiv pentru economia Chinei a fost dat de către Târgul Internațional de comerț, care are loc între 2 și 9 septembrie 2021 la Beijing și unde participă mari companii multinaționale din Statele Unite.Printre acestea, gigantul IT Oualcomm, care prezintă cele mai noi tehnologii 5G, de inteligență artificială, realitate extinsă și imagine high-definition, care este un partener industrial important pentru firmele din China.Astfel,se dovedește interesul crescut al companiilor americane pentru a realiza noi afaceri în China, iar ultima analiză a Statistica arată acest lucru, 123,9 miliarde de dolari fiind cifra investițiilor directe ale SUA în China, din anul 2020, o valoare record.Ceea ce arată că relațiile economice dintre SUA și China ating un nivel foarte ridicat, în ciuda disputelor comerciale pe care administrația Biden le are cu Beinjingul.Cu toate astea, datele prezentate recent de Camerele de Comerț Americane din China, Shanghai și Pricewaterhousecoopers, relevă faptul că disputele comerciale dintre Washington și Beijing au afectat 90% din lanțurile de aprovizionare al companiilor americane.