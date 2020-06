China elibereaza zece militari indieni luati prizonieri in timpul confruntarilor sangeroase de la frontiera

Ziare.

Aceste eliberari au avut loc in urma unor discutii intre cele doua parti, menite sa linisteasca tensiunile, dupa confruntarea care a avut loc luni.Militari ai celor doi giganti nucleari asiatici s-au batut corp la corp, cu pumni, pietre si bare de fier, intr-o vale din Himalaya, la frontiera contestata dintre cele doua tari. India a anuntat victime "de ambele parti", inclusiv 20 de militari indieni ucisi.China a refuzat sa confirme aceste pierderi, insa presa indiana scrie ca cel putin 40 de militari chinezi au fost ucisi sau grav raniti.Cei zece militari indieni au fost eliberati joi seara, potrivit mai multor publicatii, inclusiv agentia de presa Press Trust of India (PTI)."S-a stabilit de-acum ca niciun militar indian nu mai lipseste la apel", a anuntat armata indiana intr-un comunicat.Guvernul indian nu a facut niciun comentariu.Potrivit ziarului The Hindu, un acord cu privire la eliberarea militarilor a fost incheiat in cadrul unor negocieri intre oficiali de rang inalt din cadrul armatelor celor doua tari.Acrosajul de luni este prima ciocnire sangeroasa din ultimii 45 de ani intre cele doua puteri nucleare vecine. Cele doua tari dau una vina pe cealalta, in mod public, de aceste confruntarisangeroase si afirma ca vor o solutionare pasnica a crizei.Mii de persoane au asistat joi la funeraliile unora dintre cei 20 de militari indieni ucisi.Indemnuri la boicotarea produselor chineze au fost lansate, iar steaguri chineze si portrete ale presedintelui chinez Xi Jinping au fost arese in cel putin doua orase.Alti 18 militari indieni grav raniti erau spitalizati in continuare, a anuntat armata indiana.Guvernul indian a denuntat miercuri o "actiune planificata si premeditata" a Chinei, susceptibila sa aiba "grave repercusiuni" asupra relatiilor intre cele doua tari, cele mai populate din lume."Partea indiana nu trebuie sa dispretuiasca (...) si sa subestimeze vointa ferma a Chinei de a-si apara suveranitatea teritoriala", a anuntat Ministerul chinez de Externe.