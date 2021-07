China continua sa castige din relatia cu SUA: Profituri enorme ale Beijing-ului din schimburile cu americanii

Exporturile Chinei au crescut intr-un ritm mult mai mare fata de prognoza, in luna iunie 2021, datorita ridicarii restrictiilor legate de pandemia COVID-19 din multe tari ale lumii si de cresterea cererilor de produse, sustine VOA News De asemenea, importurile Chine s-au marit in iunie, depasind asteptarile, dar ritmul a scazut fata de luna mai, valorile fiind ridicate in urma cresterii preturilor materiilor prime. Datorita eforturilor Beijing-ului de a controla pandemia mai repede decat in alte tari, cel mia mare exportator din lume a reusit o revigorare economica solida.Datele publicate recent, arata ca exporturile Chinei au crescut cu 32,2% in iunie fata de aceeasi perioada din anul trecut, comparativ cu nivelul de 27,9% in mai."Exporturile au surprins in luna iunie, compensand impactul inchiderii temporare a portului Shenzhen si a altor blocaje ale lantului de aprovizionare", a declarat Louis Jujis, seful pe probleme asaitice de la Oxford Economics.Perfromantele economice ale Chinei au inregistrat o oarecera epresiune in ultimele luni, in principla datorita lipsei globale de semiconductori, a blocajelor logistice, a crestetrii pretirilor materiilor prime si a costurilor de transport.China a avut un excedent comercial de 51,53 de miliarde de dolari in total, in iunie, comparativ cu 45,54 din luna mai 2021. In schimburile cu Statele Unite, excedentul a crescut la 32,58 de miliarde de dolari fata de 31,78 de miliarde de dolari, in mai.