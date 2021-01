China a refuzat sa autorizeze intrarea in tara a doi experti trimisi de OMS pentru a cerceta originea noului coronavirus

Echipa, formata din 10 membri, ar fi urmat sa mearga in China la inceputul lunii ianuarie, pentru a investiga primele cazuri de coronavirus, aparute in urma cu un an in orasul chinez Wuhan."Astazi am aflat ca oficialii chinezi nu au finalizat inca autorizatiile necesare pentru sosirea in China a echipei. Am fost in contact cu oficiali chinezi de rang inalt si am afirmat in mod clar ca misiunea este o prioritate pentru OMS", a spus Ghebreyesus intr-un brifing de presa online.Misiunea urma sa fie condusa de Peter Ben Embarek, principalul expert al OMS in boli care trec de la animale la oameni, care a mers intr-o misiune preliminara in China in iulie anul trecut.Doi membri ai echipei internationale plecasera deja spre China. Unul dintre ei s-a intors din drum, iar altul se afla in tranzit, intr-o alta tara, a declarat directorul pentru urgente, Mike Ryan.Acesta a adaugat insa: "Avem incredere si speram ca este doar o problema birocratica si de logistica, care poate fi rezolvata foarte rapid".