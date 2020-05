China il acuza pe Trump ca o antreneaza intr-un nou "Razboi Rece" din cauza COVID-19

EID AL-FITR

China si Statele Unite, care se afla deja la cutite de doi ani, din cauza razboiului lor comercial, se afla "pe marginea unui nou Razboi Rece", a avertizat duminica ministrul chinez de Externe Wang Yi."In afara de devastarea cauzata de noul coronavirus, un virus politic se raspandeste in Statele Unite", si-a exprimat regretul seful diplomatiei chineze. Iar "acest virus politic profita de orice ocazie pentru a ataca si defaima China".Primii bolnavi de COVID-19 au fost semnalati in China in decembrie. Noul coronavirus s-a raspandit ulterior in intreaga lume, contaminand cel putin 5.362.160 si omorand cel putin 343.211, potrivit unui bilant stabilit duminica, la ora 19.00 GMT (22.00, ora Romaniei) pe baza unor surse oficiale de catre AFP.Donald Trump reproseaza Beijingului faptul ca a intarziat sa comunice date cruciale si ca nu vrea sa faca lumina cu privire la originea virusului. Washingtonul exercita presiuni in vederea deschiderii unei anchete internationale.In replica, China s-a declarat "pregatita" de o cooperare internationala, cu conditia sa fie scutita de orice "amestec politic" si "condusa de OMS (Organizatia Mondiala a Sanatatii)".In Statele Unite, tara care inregistreaza cele mai multe contaminari, peste 1,64 de milioane si cel putin 97.087 de morti, steagurile se afla in berna pana duminica, un omagiu adus victimelor.Anticipand depasirea pragului de 100.000 de morti, cotidianul The New York Times (NYT) si-a dedicat prima pagina memoriei a 1.000 de victime, evocand viata fiecareia - "Joe Diffie, 62 ani, Nashville, star al country music, distins cu un Grammy", "Ruth Skapinok, 85 ani, Roseville, California, pasarile din gradina veneau sa-i manance din mana"..."Aceste 1.000 de persoane de aici reprezinta abia unu la suta din total. Niciuna dintre ele nu este un simplu numar", scrie ziarul american.La Coney Island, una dintre plajele din estul New Yorkului, numerosi politisti supravegheau persoanele care se plimbau la malul apei, impunand respectarea distantarii sociale."Am fost inchisi in casa timp de 70 de zile, zece saptamani. Este bine sa vezi oceanul", declara Lisa Sklar, venita din comitatul Westchester, la vest de metropola.Statele Unite raman cea mai afectata tara, insa epicentrul pandemiei se afla de-acum in America Latina, potrivit OMS. Mai ales in Brazilia, virusul a contaminat cel putin 347.000 de oameni si a ucis peste 22.000.In ultimele 24 de ore, tarile care au inregistrat cele mai multe decese din cauza covid-19 sunt Brazilia - cu 965 de morti, Statele Unite (951) si Mexicul (190).Eid al-Fitr - una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul musulman, care marcheaza sfarsitul lunii de post a Ramadanului - se sarbatoreste modest - in Arabia Saudita este in vigoare o Interdictie de circulatie pe timpul noptii, in Irak, Siria si Egipt rugaciunile colective sunt interzise, iar in Indonezia calatoriile sunt interzise.Marea Moschee de la Mecca era aproape goala duminica, iar in Pakistan credinciosii, care au sfidat consemnele privind distantarea fizica, au iesit la piata pentru a-si face cumparaturile de Eid.In Fasia Gaza au fost autorizate rugaciunile colective, in pofida anuntarii unui prim deces din cauza noului coronavirus sambata. Insa "Eid nu este Eid cu corona asta, oamenilor le este frica", declara un credincios, Akram Taher.La Ierusalim, Biserica Sfantului Mormant, inchisa de doua luni, nu a fost redeschisa, asa cum s-a anuntat, din cauza dificultarii controlarii credinciosilor.Ceremoniile religioase s-au reluat sambata in Franta, a cincea tara ca numar de morti din cauza covid-19 (28.289). Insa autoritatile musulmane i-au indemnat pe credinciosi sa se roage de Eid "acasa si in familie" si nu la moschee.