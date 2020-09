China, in fata unui al cincilea val al epidemiei Covid-19. Peste 950.000 de decese, la nivel mondial

Wu Zunyou, epidemiolog-sef la Centrul pentru Controlul si Preventia Bolii, a spus ca un al cincilea val al coronavirusului in China este posibil, mai ales ca se apropie sezonul rece.Potrivit South China Morning Post, Wu a caracterizat primele patru valuri: declansarea epidemiei in Wuhan, controlata pana la inceputul lunii martie; o epidemie regionala in nord-estul Chinei, in aprilie si mai, determinata de cazuri importate; focarul izbucnit in iunie la o piata din Beijing; descoperirea de cazuri in orasele din nord-est Dalian si Urumqi, capitala regiunii Xinjiang, in luna iulie."Cu exceptia epidemiei din Wuhan, focarele au fost sporadice, cazuri regionale si au fost eficient controlate", a mai spus el.La nivel mondial, numarul total al deceselor inregistrat de la inceputul pandemiei este de 957.192, potrivit datelor Universitatii Johns Hopkins, care a calculat un total de 30,78 de milioane de cazuri in lume. Cele mai afectate trei tari raman SUA (peste 6,7 milioane de cazuri), India (peste 5,4 milioane de cazuri) si Brazilia (peste 4,5 milioane de cazuri).Cat priveste numarul deceselor inregistrate in ultimele noua luni si asociate SARS-CoV-2, Statele Unite au raportat, pana duminica, 200.000. In Brazilia, au murit mai mult de 136.500 de oameni, iar in India, peste 86.700.