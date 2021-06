Verdictul Chinei dupa intalnirea de la Geneva: Biden a facut "o greseala grava", iar Putin a fost "mai stapanit si relaxat"

Pe de alta parte, conducatorul de la Moscova a fost laudat ca a fost experimentat, dupa ce "se intalnise cu alti patru lideri de la Casa Alba , anterior", de-a lungul timpului.Presa chineza considera ca Joe Biden si-a incheiat turneul din Europa, fara sa inregistreze progrese semnificative, aratand ca eforturile sale diplomatice nu s-au concretizat si nu are ce rezultate sa prezinte in fata americanilor, potrivit publicatiei de la Beijing, Global Times Jin Canrong, decan al Scolii de Studii internationale de la Universitatea din Renmin, China a facut o analiza a summit-ului dintre Biden si Putin."Aparent, asa cum au prezis majoritatea inaintea intalnirii Biden-Putin, presedintele SUA a creat discordie in relatiile dintre China si Rusia in timpul convorbirilor cu Putin, dar abordarea sa a fost extrem de slaba si nu va produce niciun efect.Dezvoltarea economica a Chinei nu este o amenintare pentru Rusia, ci o oportunitate. Acest lucru este de bun simt atat pentru China, cat si pentru Rusia. In mod hilar, Biden i-a spus lui Putin ca economia rusa se zbate si a incercat sa foloseasca acest punct de vedere pentru a diviza legaturile dintre China si Rusia".Un alt analist, Lu Xiang, cercetator in studii americane de la Academia de Stiinte sociale de la Beijing, sustine ca "SUA depun eforturi mari pentru a sanctiona si izola Rusia. China este tara care ofera intotdeauna o mana de ajutor si promoveaza comertul cu Rusia, asa ca Biden a comis a greseala foarte grava, subestimand serios inteligenta si experienta lui Putin".Comentariile din presa chineza la adresa lui Putin au fost pozitive, chiar laudative. El a fost apreciat pentru faptul ca a oferit mai multe informatii la conferinta sa de prersa, care a durat mai mult timp fata de cea a lui Biden.S-a considerat ca acest aspect provine de la experienta lui Putin, care se mai intalnise pana acum, cu alti patru presedinti ai SUA, inaintea lui Biden. Liderul de la Kremlin a fost vazut ca "stapan pe el si foarte relaxat", conform unei alte analize din Global Times