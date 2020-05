China isi proclama triumful impotriva COVID-19 si renunta sa-si stabileasca un obiectiv de crestere economica

PRET DE PLATIT

Chinese Premier Li Keqiang:

We also pay a huge price. The economy experienced negative growth in the first quarter, and the production & living order has been affected. But life is paramount. This is a price that must be borne & worth paying. pic.twitter.com/WnA4JpoWxo - Luo Xiaohan (@luo_xiaohan) May 22, 2020

HONG KONGUL, IN VIZOR

Ziare.

com

Regimul presedintelui Xi Jinping - busculat de virusul aparut la sfarsitul lui 2019 la Wuhan (centru) - a reusit sa indiguiasca epidemia pe teritoriul chinez, in timp ce aceasta se raspandea in restul lumii, omorand 330.000 de oameni."Am obtinut un succes strategic major in raspunsul nostru impotriva COVID-19", a clamat premierul Li Keqiang in deschiderea, cu doua luni si jumatate intarziere, a sesiunii plenare a Adunarii Nationale Populare (ANP), marea reuniune anuala a puterii comuniste.In fata tarilor occidentale care intarzie sa stapaneasca epidemia, Beijingul isi lauda fara complexe modelul autoritarist. Insa el se loveste de razbunarea Statelor Unite, care-l acuza de faptul ca a intarziat sa reactioneze impotriva epidemiei."Incompetenta Chinei si nimic altceva a provocat acest atac in masa mondial", a tunat miercuri presedintele american Donald Trump.Prima tara afectata de COVID-19 si totdata prima care iese din ea, gigantul asiatic se confrunta in prezent cu "sarcina imensa" de a-si relansa economia, in plina drepresiune mondiala, le-a spus Li Keqiang celor 3.000 de deputati reuniti, cu masca pe fata, in cadrul solemn al Palatului Poporului.Succesul impotriva epidemiei "a fost platit cu un pret mare", a recunoscut el, referindu-se la prabusirea Produsului Intern Brut (PIB) cu 6,8%, o premiera in istoria Republicii Populare."Presiunea asupa locurilor de munca a crescut puternic", a mai spus el.Un semn al incertitudinii cu care se confrunta tara, insa Li s-a abtinut sa stabileasca un obiectiv al cresterii economice pentru anul in curs, inca o premiera in istoria recenta."Tara noastra se va confrunta cu anumiti factori care sunt dificil de prevazut", a justificat el, in contextul in care principalii clienti ai Chinei, Europa si America de Nord, sunt in pana.Impotriva marasmului generalizat, China isi va lasa deficitul sa creasca la 3,6% din PIB, fata de 2,8% anul trecut.Premierul a anuntat de asemenea emiterea unui imprumut de stat in valoare de 128 de miliarde de euro, alaturi de un vast plan de investitii, in valoare de 481 de miliarde de euro.Tara nu are un obiectiv de crestere economica, insa prevede sa-si creasca cheltuielile militare cu 6,6% anul acesta, a anuntat Ministerul finantelor.Un semn al dificultartilor economice, acest buget - al doilea din lume dupa cel al Statelor Unite - creste mai putin decat anul trecut (7,5%).In contextul in care lumea este acaparata de noul coronaviurs, Beijingul intentioneaza sa profite de sesiunea sa parlamentara pentru a-si impune vointa la Hong Kong, zguduit anul trecut de o contestare uriasa a Guvernului local prochinez.Un proiect de lege a fost depus vineri, care sa permita Guvernului central sa aplice o "lege a securitatii natinale" in teritoriul autonom, restituit de Regatul Unit Chinei in 1997, fara sa treaca prin Consiliul Legislativ (LegCo) local.Opozitia democratica de la Hong Kong a reactionat puternic inca de joi seara, dar si Statele Unite, care au avertizat Beijingul cu privire la o lege "foarte destabilizatoare".Articolul 23 al "Legii fundamentale", care serveste de 20 de ani drept Constitutie a teritoriului, prevede ca regiunea sa se doteze cu o lege care sa interzica "tradarea, secesiunea, razvratirea (si) subversiunea".Insa aceasta clauza nu a fost aplicata - intrucat o mare parte a populatiei din Hong Kong o considera drept o amenintare la adresa libertatilor sale.Ultima incercare de punere in aplicare a articolului 23, in 2003, a esuat din cauza uneimanifestatii de strada uriase la Hong Kong.