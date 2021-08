China interzice în localurile de karaoke melodii care ”subminează securitatea națională”

În această ţară, localurile de karaoke sunt adevărate complexe cu săli private dotate cu canapele confortabile, tablete tactile şi ecrane uriaşe, care le permit oamenilor să cânte împreună cu prietenii melodii alese din zeci de mii de titluri.Ministerul chinez al Culturii şi Turismului a anunţat marţi crearea de la 1 octombrie a unei liste negre de melodii "cu conţinut ilegal".Melodiile interzise vor fi cele considerate că subminează securitatea şi unitatea naţională, incită la ură rasială sau promovează secte, jocuri de noroc şi criminalitatea.China elimină cu regularitate de pe site-urile de streaming de muzică melodiile considerate incorecte politic.Ministerul nu a precizat în ce măsură un cântec ar putea pune în pericol securitatea naţională şi nici care este conţinutul viitoarei liste negre.Însă, de exemplu, în 2019, mai multe site-uri de streaming din China continentală au fost forţate să retragă din catalog titlurile considerate a fi imnuri de protest. Printre acele melodii se număra "Do You Hear The People Sing?" din musicalul Les Misérables (Mizerabilii), o melodie cântată în timpul protestelor antiguvernamentale din regiunea semi-autonomă Hong Kong