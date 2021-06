China face acuzatii grave la ONU: Statele Unite sa fie investigate pentru genocid

Acuzatia face referire la nativii americani care au fost alungati de pe teritoriul lor si macelariti in timpul asa-numitei "Expansiuni spre vest" din America "Genocidul este o crima internationala severa, care a aruncat in mizerie oamenii in istorie si ale carei efecte devastatoare sunt resimtite si astazi", a declarat Jiang Duan, ministru al misiunii Chinei la ONU, intr-un discurs de la tribuna reuniunii din Elvetia a forumului mondial, potrivit CGTN Oficialul de la Beijing a facut acuzatii de genocid la adresa Statelor Unite si Canadei. "Populatia bastinasa a indigenilor din SUA a scazut de la cinci milioane, cat avea la sfarsitul secolul al XV-lea pana la nivelul de 250.000, la inceputul secolului al XX-lea. Astazi, indigenii americani traiesc in rezervatii izolate in Statele Unite.In Canada , peste 150.000 de copii ai indigenilor locali au fost trimisi cu forta la scoli rezidentiale pentru a fi asimilati si cel putin 3.200 au fost abuzati, pana cand au murit. Acesta este doar varful aisbergului in legatura cu numarul de indigeni, care au murit de genocid in aceasta tara".Jiang Duan a adus si altor tari din Vest invinuiri legate de genocid, dar fara sa le numeasca. "Si alte state occidentale au comis, de asemenea, crime grave de genocid si impotriva umanitatii prin colonizarea si invadarea altor teritorii".Oficialul chinez a propus efectuarea unor anchete sub conducerea ONU, a Comisiei pentru Drepturile Omului, privind astfel de cazuri."Comunitatea internationala are responsabilitatea de a face investigatii impartiale si aprofundate asupra tuturor infractiunilor de genocid, pentru a trage la raspundere faptasii si de a preveni si eradica rasismul, discriminarea si alte mosteniri ale acestei practici".