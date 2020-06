China: Parlamentul a aprobat legea care poate aduce schimbari radicale ale modului de viata din Hong Kong

Ziare.

Cable TV, citand o sursa neidentificata, a informat ca legea a fost adoptata in unanimitate de Comitetul permanent al Congresului National al Poporului, organul legislativ chinez.Adoptarea legii va spori tensiunile din relatia Chinei cu SUA, Marea Britanie si alte state occidentale, care considera ca noua legislatie erodeaza gradul ridicat de autonomie acordat hub-ului financiar global la 1 iulie 1997.Textul legii nu a fost inca publicat. Beijingul sustine ca legea, care vine ca raspuns la protestele pro-democratie adesea violente care au avut loc anul trecut in Hong Kong, isi propune sa combata subversiunea, terorismul, separatismul si ingerinta fortele straine.In cursul lunii iunie, agentia oficiala chineza de presa Xinhua a dezvaluit o parte din prevederile acestei legi, printre care faptul ca aceasta va inlocui legislatia actuala din Hong Kong, iar prerogativa interpretarii apartine organului de decizie al parlamentului chinez, Comitetul permanent al Congresului National al Poporului.Este de asteptat ca Beijingul sa infiinteze un birou de securitate nationala in Hong Kong pentru a "supraveghea, ghida si sprijini" guvernul orasului.Beijingul ar putea, de asemenea, sa iti exercite competenta in anumite cazuri.Se preconizeaza ca judecatorii pentru cazurile de securitate sa fie numiti de liderul pro-Beijing al orasului, Carrie Lam, care nu se bucura de popularitate. In prezent, judecatorii de rang inalt sunt alocati conform unor liste de membri prin sistemul judiciar independent din Hong Kong.Nu se cunoaste inca ce activitati specifice vor fi incriminate, cat de precis vor fi definite sau ce pedepse vor fi prevazute.The South China Morning Post, citand o sursa anonima, a declarat ca Xinhua va publica marti dupa-amiaza detalii despre lege.Politia a interzis mitingul din 1 iulie din acest an cu ocazia aniversarii predarii din 1997, fiind invocate restrictii generate de combaterea epidemiei noului coronavirus.