China promite sa trimita vaccinul anti-COVID si in tarile sarace. Xi Jinping sustine ca orice vaccin chinezesc va fi "un bun public global"

Gigantul asiatic, unde noul coronavirus a aparut pentru prima data la sfarsitul anului trecut, se afla in fruntea cercetarii asupra vaccinurilor, cu 11 proiecte in faza de teste clinice, din aproximativ 60 in curs de desfasurare in intreaga lume.Presedintele Xi Jinping a promis in mai ca orice vaccin produs in tara sa va fi "un bun public global".Intre timp, Ministerul Afacerilor Externe chinez a anuntat intr-un comunicat ca tara a aderat la dispozitivul ONU pentru acces mondial la vaccinul impotriva COVID-19, numit Covax (Covid-19 Vaccine Global Access).Aceasta initiativa, care isi propune sa garanteze accesul la vaccinuri in 92 de tari sarace, a fost incredintata de catre OMS Gavi, Alianta pentru vaccinuri infiintata in 2000.Beijingul nu a precizat cat de mult intentioneaza sa contribuie la fondul Covax, care se asteapta la contributii initiale de 2 miliarde de dolari pana la sfarsitul anului.Pe website-ul sau, Gavi a precizat joi ca a primit o promisiune de 130 milioane de dolari din partea Japoniei, ridicand totalul la 1,8 miliarde din partea a aproximativ 20 de tari.Nici Statele Unite si nici Franta nu figureaza pe lista, noteaza AFP.Beijingul a fost criticat pentru raspunsul sau initial la epidemie. Cu toate acestea, regimul comunist a reusit in ultimele luni sa ajunga aproape la eradicarea virusului, cu un bilant oficial care s-a oprit in mai la 4.634 de morti, in timp ce pandemia a ucis peste un milion de persoane pe tot globul.