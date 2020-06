China publica primele date despre genomul SARS-CoV-2 din Beijing: Tulpina acestuia provine din Europa

Ziare.

com

China, presata de comunitatea internationala sa faca publice datele stiintifice pe care le obtine inca dintr-o etapa timpurie, in contextul in care numarul cazurilor de COVID-19 a crescut in capitala tarii, a anuntat, de asemenea, ca a trimis noile date specialistilor de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Detaliile publicate pe site-ul Centrului pentru date nationale de microbiologie din China dezvaluie faptul ca aceste informatii genomiale au fost obtinute cu ajutorul secventierii a trei mostre - doua umane si una de mediu -, recoltate pe 11 iunie.In aceeasi zi, autoritatile din Beijing au raportat primul caz local de infectare cu SARS-CoV-2 din ultimele luni. In cele opt zile care au trecut de atunci, municipalitatea locala a anuntat un total de 183 de cazuri, asociate cu uriasa piata agroalimentara Xinfadi din sud-vestul capitalei chineze."Potrivit rezultatelor preliminare studiului genomial si epidemiologic, virusul provine din Europa, dar este diferit de virusul care se raspandeste in aceasta perioada in Europa", a declarat un oficial de la Centrul chinez pentru controlul si prevenirea bolilor (CDC), Zhang Yong, intr-un articol publicat vineri. "Este mai vechi decat virusul care se raspandeste acum in Europa", a adaugat el.Profesorul Zhang spune ca exista mai multe posibilitati care sa explice modul in care aceasta tulpina virala a patruns in China."Ar fi putut fi ascuns in produse alimentare importate si congelate sau a pandit in anumite medii intunecate si umede, precum piata Xinfadi, intr-un spatiu care nu a fost dezinfectat sau sterilizat", a declarat Zhang Yong intr-un articol publicat pe site-ul Comisiei Centrale pentru Inspectia Disciplinei.Wu Zunyou, epidemiologul-sef al CDC, a declarat pentru presa centrala chineza in aceasta saptamana ca tulpina virala din Beijing este similara celei din Europa, desi nu a fost neaparat transmisa in mod direct din tarile europene. Profesorul Wu nu a dorit sa elaboreze aceste comentarii, ce au fost facute inainte de publicarea informatiilor despre secventierea genomului tulpinei virale din Beijing.Tulpinile de coronavirus gasite in Statele Unite si Rusia provin in cea mai mare parte din Europa, a adaugat el.Primul focar major de infectare cu noul coronavirus a fost identificat in piata de peste si fructe de mare Huanan din orasul chinez Wuhan in luna decembrie. De atunci, virusul SARS-CoV-2 s-a raspandit pe plan global, infectand aproape 8,5 milioane de persoane si cauzand aproximativ 450.000 de decese.