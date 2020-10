China raporteaza o crestere a numarului de cazuri asimptomatice de COVID-19. Focar de coronavirus in nord-vestul regiunii Xinjiang

Autoritatile sanitare din Xinjiang au identificat duminica 137 de cazuri asimptomatice, in contextul unui demers de testare a celor 4,75 milioane de locuitori din regiunea Kashgar dupa ce sambata a fost raportat un caz de infectie asimptomatica la o persoana de sex feminin, in varsta de 17 ani, muncitoare la o fabrica de confectii. Nu este clar cum s-a infectat aceasta persoana, desi toate cazurile noi au legatura cu fabrica de confectii.Cazul femeii a fost descoperit in timpul testelor de rutina, insa nu este clar de ce a fost supusa unor astfel de examinari, au relatat media chineze citand oficiali din domeniul sanitar.Procesul de urmarire a contactelor pentru a localiza originea focarului este in curs de desfasurare, se precizeaza in relatari.Un total de 20 de cazuri noi confirmate si 161 de cazuri asimptomatice noi au fost raportate in China continentala la 25 octombrie, a anuntat Comisia Nationala de Sanatate intr-un comunicat.Numarul noilor cazuri asimptomatice este cel mai ridicat de la inceperea publicarii de catre China a contagierilor zilnice, pornind de la cele raportate la 31 martie.Peste 2,84 milioane de persoane din regiunea Kashgar au fost deja testate pentru COVID-19 pana duminica dupa-amiaza, aceste examinari urmand sa fie finalizate marti. Amploarea si viteza cu care sunt efectuate testele sunt in concordanta cu cele realizate in timpul altor focare, inclusiv cel mai recent, din Qingdao, de la inceputul acestei luni.Desi numarul noilor cazuri de COVID-19 s-a redus considerabil in China continentala in comparatie cu varfurile observate in februarie, Beijingul este precaut in privinta unui alt val de infectii.Cifra totala confirmata pana in prezent a cazurilor de COVID-19 din China continentala se ridica la 85.810, iar bilantul deceselor se mentine la 4.634.