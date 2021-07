Beijing-ul lauda noua strategie a lui Putin: Ce obiective taie Rusia din legatura cu SUA si cum imbratiseaza China ANALIZA

China sustine ca documentul guvernului rus este un semnal clar trimis de Moscova lumii, care considera ca principala amenintare vine din Occident, mai degraba de cat din Est, potrivit Global Times Expertii chinezi au afirmat ca Rusia a dovedit prin intelepciune strategica ca influenta si puterea Occidentului sunt in scadere, acordand prioritate relatiilor cu marile puteri non-vestice, adica China si India Strategia de securitate Nationala a Rusiei este un act de 43 de pagini, care arata ca exista o crestere a amenintarilor militare impotriva Moscovei, odata cu marirea infrastructurii din apropierea granitelor sale ale aliantei NATO , precum si a exercitiilor acesteia.Un expert in studii rusesti, Ma Yongbao, a observat ca noul document, in comparatie de primul din 1997, a eliminat continutul legat de construirea unui parteneriat cu SUA si cooperarea tip "castiga - castig" cu Uniunea Europeana."Acest lucru arata ca neintelegerile dintre Rusia si Cccident sunt grave si sunt greu de rezolvat", a spus Yongbao.Rusia isi intensifica colaborarea cu ChinaLi Haidong, un analist de la Institutul de Relatii interntaionale al Universitatii de Afaceri Externe din China, vorbeste despre intalnirea recenta dintre liderii de la Washington si Moscova de la Geneva."Mass-media occidentala si obervatorii care se asteptau ca o singura intalnire intre presedintii SUA si Rusiei sa poata relansa legaturile bilaterale si chiar sa destabilizeze parteneriatul China - Rusia sunt niste pareri naive. Ei nu au nicio idee despre ce s-a intamplat cu relatiile Rusia - SUA, in ultimii 30 de ani. Au fost o serie de tragedii", a spus profesorul Li.Presa chineza considera ca Rusia a abandonat orice asteptare de a stabili si imbunatati in mod fundamental legaturile cu SUA si UE. De asemenea, critica Washington-ul datorita faptului ca a iesit din Tratatul Open Skies.Pe de alta parte, Rusia reduce considerabil utilizarea dolarului din comertul exterior al tarii, o masura care ajuta la cresterea securitatii sale economice. In schimb, Moscova a introdus in Strategia de Securitate Nationala, extinderea cooperarii cu China, atat in domeniul militar cat si in cel economic.Schimburile comerciale dintre Rusia si China au depasit pragul de 100 de miliarde de dolari, in ultimii trei ani, iar in 2020, Moscova a realizat exporturi la Beijing in valoare de 49,06 miliarde de dolari si importuri de 54,9 miliarde de dolari.Iar recent, Putin si Xi Jinping au semnat derularea celui mai mare proiect din domeniul nuclear dintre Rusia si China, in valoare de 3,12 miliarde de dolari, prin conmtruirea de catre Moscova a patru reactoare la centralele de la Lianyungang si Huludao.