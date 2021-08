Scandalul originii pandemiei. China și Rusia contraatacă acuzând SUA că a scăpat virusul dintr-un laborator militar

China a îmbrățișat teoria

De ce a fost închis laboratorul Fort Detrick

Potrivit Digi24 , un site rusesc de știri, Svpressa.ru, a publicat pe 31 iulie 2021 un articol sub titlul "Fort Detrick din SUA - sursa COVID-19?". Articolul susține că închiderea laboratorului de la Fort Detrick (august 2019) înaintea izbucnirii pandemiei nu este o coincidență, scrie site-ul televiziunii de stat chineze CCTV, varianta în engleză.De atunci, același site rusesc a mai publicat două materiale pe același subiect: "China cere o investigație asupra originii coronavirusului în Statele Unite" și "Ce are America de ascuns când acuză China: De unde provine pandemia de coronavirus?".Sursa citată arată că articolul din presa rusă descrie laboratorul ca pe un iad în care sunt păstrate cantități mari de arme biologice din al doilea război mondial. Mai mult, laboratorul s-a închis de urgență înainte de debutul pandemiei, ceea ce nu ar fi o coincidență, ci o decizie luată după descoperirea unor cazuri de "peneumonie cu cauze necunoscute" în Maryland.Citând presa internațională, Digi 24 mai arată că și China s-a alăturat aceastui front. În ultimele două săptămâni, Beijingul și-a mobilizat diplomații și aparatul de propagandă, cerând Organizației Mondiale a Sănătății să facă o anchetă la laboratorul militar de la Fort Detrick din SUA. Asta, după ce tot Beijingul a refuzat cererea OMS de a permite accesul investigatorilor pentru o a doua fază a investigației în laboratoarele și piețele din Wuhan.China respinge categoric ipoteza ca virusul să provină din laboratorul din Wuhan, acuzând Washingtonul că politizează originile coronavirusului. Dar, în același timp, promovează agresiv o contra-teorie fără nicio dovadă științifică, mai scrie CNN.Luna trecută, publicația chineză de stat Global Times a demarat o campanie în care le cere oamenilor să semneze o scrisoare către OMS, pentru a cere o anchetă la laboratorul de la același Fort Detrick. Scrisoarea, care are nevoie de un singur click online pentru a fi semnată, a strâns 25 de milioane de "semnături".Purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Zhao Lijian, a cerut OMS să investigheze atât laboratorul de la Fort Detrick, cât și pe cel de la Universitatea din Carolina de Nord.În august 2019, autoritățile americane au decis închiderea Fort Detrick, unde se făceau cercetări inclusiv cu agenți periculoși, cum ar fi virusul Ebola , a anunțat New York Times la vremea respectivă.Potrivit Centrului american pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, centrul de cercetare nu avea "suficiente sisteme de decontaminare a apelor uzate" provenite din laboratoarele de înaltă securitate. Autoritățile au precizat că nu a existat niciun risc sau pericol pentru sănătatea publică sau pentru angajați.Institutul era un centru de apărare biologică, unde erau studiați germeni și toxine care ar putea prezenta pericol pentru militari sau pentru sănătatea publică și, de asemenea, investiga răspândirea unor boli.Printre agenții studiați la Fort Detrick s-au numărat organisme care cauzează Ebola, variolă, antrax, ciumă.Problemele au apărut în 2018, în urma unor furtuni care au dus la inundarea și distrugerea unui sistem de sterilizare a apelor uzate pe care institutul îl folosea de decenii. Centrul a înlocuit sistemul distrus cu unul nou, pe bază de chimicale. Însă o inspecție ulterioară a stabilit că procedurile necesare nu erau respectate întocmai și că au existat unele scurgei în laborator, nu în exterior. Ca atare, s-a luat decizia închiderii laboratorului Fort Detrick.