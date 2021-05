China si Rusia vor sa traseze o noua ordine mondiala. Statele Unite ofera "morcovi" Moscovei

Fara indoiala, presa de la Beijing incearca sa creeze impresia ca tandemul China-Rusia ar putea juca un rol predominat intr-o noua ordine mondiala, care se doreste multi-polara, la acest inceput de secol al XXI-lea, potrivit Global Times In acest context, se desfasoara vizita lui Yang Jiechi, membru al Biroului Politic al CC al Partidului Comunist Chinez la Moscova , unde se va intalni cu Nikolai Patrushev, secretar al Consiliului de Securitate al Rusiei."Intrucat COVID-19 reprezinta inca o amenintare, inalti oficiali din China si Rusia vor discuta despre depunerea unor eforturi comune pentru a combate virusul. Un alt subiect ar putea fi modalitatea de a face fata opresiunii Occidentului si actuala campanie impotriva Chinei si Rusiei", a declarat Cui Heng, cercetator la Centrul de Studii Ruse de la Universitatea din China de Est.In cadrul summit-ului G7 de la Londra, oficialii prezenti au criticat Rusia si China, considerandu-le principalele amenintari la adresa Occidentului.Vizita lui Yang de la Moscova, vine dupa ce presedintii Xi Jinping si Vladmir Putin au asistat, printr-o intalnire video online, la marcarea celui mai mare proiect comun din domeniul nuclear dintre cele doua tari, in care Kremlinul va construi patru reactoare in China.Cum relatiile economice dintre Occident si cele doua tari sunt in impas, China si Rusia incearca sa coopereze intens pentru a face fata crizei actuale internationale. "Presiunea si ostilitatea venita din Occident si Statele Unite reprezinta mediul extern care impinge China si Rusia sa se aproprie", a spus Cui.Comertul dintre China si Rusia a depasit 107 miliarde de dolari in anul 2020 si expertii estimeaza ca acesta ar putea depasi cifra de 130 de miliarde de dolari, in acest an.Biden, pe de alta parte, intelege pericolul de a avea "razboaie pe doua fronturi". "El incearca sa uneasca Occidentul impotriva Chinei si Rusiei si sa semene neincredere la Beijing si Moscova", sustine Yuri Tavrovsky, seful Consiliului de experti al Comitetului ruso-chinez.Tavrovsky a spus ca "vor exista mai multi morcovi oferiti Moscovei" de catre Administratia Biden, dar miscarile actuale ale SUA sunt niste "tactici diplomatice" pentru a castiga timp, pentru a pandi China si Rusia, lucru de care cele doua sunt constiente.Fara indoiala, Statele Unite si-au schimbat politica externa de la sosirea lui Joe Biden la Casa Alba , si in mod sigur, Washingtonul nu va renunta la pozitia sa dominanta, la nivel mondial.