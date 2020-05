China si SUA sunt "in pragul unui nou razboi rece"

Ziare.

com

Primii bolnavi cu noul coronavirus au fost semnalati la sfarsitul anului trecut in orasul Wuhan din China. De atunci, virusul s-a raspandit in intreaga lume si a facut peste 340.000 de morti.Presedintele american Donald Trump a acuzat cu regularitate in ultimele saptamani autoritatile chineze ca au intarziat sa comunice date cruciale privind gravitatea virusului a carui raspandire, in opinia sa, ar fi putut fi tinuta sub control."In afara de devastarea cauzata de noul coronavirus, in SUA se propaga un virus politic", a spus in fata presei seful diplomatiei chineze, fara a-l numi pe presedintele american."Acest virus politic profita de orice ocazie pentru a ataca si defaima China", a declarat Wang.Beijingul si Washingtonul erau deja in disputa de doi ani, intre cele doua puteri existand un razboi comercial lansat de administratia Trump pe baza de suprataxe reciproce care afecteaza comertul international.Insa pandemia de noul coronavirus a amplificat si mai mult tensiunile dintre cele doua state."Unele forte politice americane iau ostatice relatiile dintre China si SUA si imping tarile noastre in pragul unui nou Razboi Rece" in contextul crizei coronavirusului, a spus Wang Yi.Donald Trump a evocat posibilitatea de a cere Beijingului sa plateasca miliarde de dolari drept compensatii pentru daunele cauzate de pandemie. In plus, SUA au facut apel la o ancheta internationala asupra originii virusului.China este "pregatita" pentru o cooperare internationala pentru a identifica sursa noului coronavirus, a afirmat Wang. Insa el a mai avertizat ca o astfel de cooperare trebuie sa fie lipsita de orice "ingerinta politica".Luni, presedintele chinez Xi Jinping s-a declarat in favoarea unei "evaluari complete" a reactiilor la nivel mondial la noul coronavirus odata ce pandemia va fi eliminata.