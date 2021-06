China infurie America si primeste o lovitura din partea Europei: Ce impact are razboiul comercial

In schimb, China primeste o lovitura din partea Uniunii Europene, datorita faptului ca surplusul sau comercial cu aceasta a scazut cu 43%, pana la 12,7 miliarde de dolari, potrivit AP News Beijing-ul a raportat ca in luna mai 2021, exporturile si importurile au crescut, dupa cresterea cererilor, pe masura ce pandemia a scazut in Statele Unite si pe alte piete cheie.Cifrele indica faptul ca exporturile Chinei au crescut cu 28% fata de anul precedent, iar importurile, la randul lor, au urcat cu 51%, la cel mai rapid ritm anual din din ultimul deceniu.In primele cinci luni ale anului 2021, exporturile totale ale Beijing-ului au avansat cu 40%, cu peste 29% fata de aceeasi perioada din 2019.China a beneficiat de o cerere puternica de echipamente de protectie si alte produse, in timp ce alte tari s-au luptat din greu cu pandemia de COVID-19, castigand cote de piata din randul concurentei.Excedentul comercial total al Beijing-ului din luna mai a fost de 45,53 miliarde de dolari, in scadere cu 26,5% fata de anul precedent. Lipsa semiconductorilor, care afecteaza multe industrii, au influentat negativ exporturile de electronice.Un factor cheie din spatele cresterii importurilor din China a fost marirea preturilor la petrol si alte marfuri necesare in industriile din tara. Ramane de vazut cum va afecta China in viitor, recentele masuri luate de Joe Biden , care a interzis investitiile americane in multe companii ale Beijing-ului.