Presa de la Beijing: China trebuie sa se pregateasca pentru un razboi nuclear cu Statele Unite

Editorialistul Hu Xijing de la publicatia chineza Global Times a scris ca, in prezent, China "este retinuta strategic si ar fi indicat ca tara sa-si mareasca capabilitatile nucleare, pentru a rezista SUA", intr-un eventual conflict, potrivit Daily Wire "Avem multe sarcini urgente, dar una dintre cele mai importante este sa continuam sa crestem rapid numarul focoaselor nucleare si al rachetelor strategice, precum Dongfeng 41, cu raza lunga de actiune.Trebuie sa fim pregatiti pentru o confruntare de mare intensitate intre Statele Unite si China, moment in care numarul mare de rachete DF-41, JL-2 si JL-3 va insemna coloana vertebrala a strategiei noastre. Rachetele noastre nucleare ar trebui sa fie atat de multe, astfel incat elita americana sa tremure la gandul confruntarii militare cu China", a continuat Hu.Sursa citata sustine ca numai de pe o asemenea pozitie s-ar putea gestiona cu calm diferentele dintre China si SUA, putandu-se evita o lupta, pe plan militar. Se remarca faptul ca Beijingul resimte ostilitatea Statelor Unite, pe plan international, propunandu-se ca tara lor sa-si foloseasca puterea pentru a preintampina riscurile unei confruntari cu America De cealalta parte, comandantul Fortelor strategice ale Statelor Unite (STRATCOM), amiralul Charles Richard a avertizat in februarie, ca armata Statelor Unite trebuie sa-si schimbe abordarea, atunci cand este vorba de folosirea armelor nucleare, astfel incat Washingtonul "sa fie pregatit pentru un conflict".Oficialul american s-a aratat ingrijorat de amenintarile globale, care sunt cat se poate de plauzibile, in prezent. "Exista o posibilitate reala ca o criza regionala cu Rusia sau China sa escaladeze rapid intr-un conflict, care sa implice armele nucleare".