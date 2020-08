China trebuie sa-si intensifice eforturile pentru a lupta impotriva ''separatismului'' in Tibet, sustine Xi Jinping

China a obtinut controlul asupra Tibetului in 1950 in ceea ce descrie drept o "eliberare pasnica" care a ajutat regiunea himalayana izolata sa-si depaseasca trecutul "feudal". Insa criticii, condusi de liderul spiritual tibetan in exil Dalai Lama, sustine ca regimul de la Beijing comite un "genocid cultural".La o intalnire a Partidului comunist privind viitoarea guvernanta a Tibetului, Xi Jinping a elogiat realizarile si pe oficialii din prima line, dar a spus ca sunt mai multe eforturi sunt necesare pentru a reimprospata si intari unitatea in regiune.Educatia politica si ideologica trebuie sa fie intarita in scolile din Tibet pentru "a planta semintele iubirii fata de China in adancul inimii fiecarui tanar", a declarat liderul chinez, potrivit Xinhua.Angajandu-se sa construiasca "Un Tibet nou, modern, socialist, unit, prosper civilizat, armonios si frumos", Xi Jinping a spus ca China trebuie sa consolideze rolul Partidului Comunist din acest teritoriu si sa integreze mai bine grupurile etnice.Budismul tibetan trebuie, de asemenea, sa se adapteze la socialism si la conditiile chineze, a adaugat el.Politicile Chinei fata de Tibet au fost aduse din nou in prim-plan in acest an, pe fondul deteriorarii relatiilor cu SUA.Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat in luna iulie ca SUA vor restrictiona vizele pentru oficialii chinezi implicati in blocarea accesului diplomatic la Tibet si care se angajeaza in "abuzuri impotriva drepturilor omului", adaugand ca Washingtonul sustine o "autonomie semnificativa" pentru Tibet.