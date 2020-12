China va vaccina 50 milioane de persoane pentru Anul Nou chinezesc. Vaccinurile sunt dezvoltate de Sinopharm si Sinovac Biotech

Beijingul are in plan sa distribuie 100 milioane de doze de vaccinuri dezvoltate de companiile chineze Sinopharm si Sinovac Biotech, scrie cotidianul.China a autorizat pentru utilizare de urgenta doua vaccinuri candidat de la Sinopharm si unul de la Sinovac Biotech. Un al patrulea, dezvoltat de CanSino Biologics, a fost aprobat pentru a fi folosit in cadrul armatei.South China Morning Post mai scrie ca oficialilor li s-a cerut sa incheie administrarea primelor 50 milioane de doze pana la 15 ianuarie, iar a celorlalte 50 de milioane pana la 5 februarie.Inocularea in masa a grupelor prioritare - personal medical, politisti, pompieri, vamesi, bagajisti, personal din transport si logistica - are ca scop sa reduca riscul de raspandire a bolii in timpul traditionalei vacante anuale de o saptamana, explica SCMP.Provincia Sichuan ar putea incepe vaccinarea persoanelor varstnice si a celor cu boli cronice la inceputul lunii viitoare, dupa ce va incheia administrarea acestuia la grupele prioritare, au declarat oficiali.