China a administrat pana in prezent peste un miliard de doze de vaccin anti-COVID

Acest numar de doze injectate reprezinta mai mult de o treime din totalul global. Lumea a depasit vineri pragul de 2,5 miliarde de doze administrate, potrivit unei numaratori AFP bazate pe surse oficiale.Initial, chinezii nu s-au grabit sa se vaccineze, deoarece virusul a fost practic eradicat din tara de mai bine de un an, datorita carantinei obligatorii, a testelor masive si a aplicatiilor mobile pentru controlul calatoriilor.Lipsa initial a datelor disponibile cu privire la vaccinurile chinezesti si scandalurile din trecut legate de doze falsificate in China au contribuit, de asemenea, la reticenta unor persoane.Dar guvernul si companiile au adoptat apoi o abordare mai proactiva, indemnand ferm locuitorii si angajatii sa se vaccineze, insistand pe solidaritatea nationala si datoria lor de cetateni.In Beijing, unele cartiere au afisat in fata cladirilor lor procentul de persoane vaccinate, pentru a face presiuni asupra celor recalcitranti. De asemenea, autoritatile ofera uneori vouchere sau oua pentru a incuraja vaccinarea.Aparitia, in ultimele saptamani, a catorva cazuri locale in populata provincie sudica Guangdong a servit, de asemenea, drept o atentionare cu privire la riscul reaparitiei epidemiei.Un total de 1,01 miliarde de doze au fost deja administrate, a precizat Ministerul Sanatatii.Acesta a mai comunicat duminica 23 de pacienti noi in 24 de ore. Toti acestia sunt insa persoane sosite din strainatate, care oricum sunt plasate automat in carantina, fara contact cu restul populatiei.China spera sa vaccineze cel putin 70% din populatia sa pana la sfarsitul anului, adica aproximativ un miliard de persoane.Patru vaccinuri, toate chinezesti, sunt aprobate in prezent: unul de la laboratorul privat Sinovac, doua de la gigantul de stat Sinopharm si unul de la compania farmaceutica CanSino Biologics.Vaccinul companiei germane BioNTech ar putea, de asemenea, sa primeasca unda verde in urmatoarele luni, in special datorita unui acord cu un partener local.Doar doua decese cauzate de COVID-19 au fost inregistrate in 13 luni in China. Magazinele, restaurantele si barurile s-au redeschis din primavara anului 2020, iar opinia publica este, in general, foarte multumita de modul in care guvernul a gestionat criza.