Ciuma bubonica: s-au luat masuri pentru stoparea vanatorii de marmote la granita Rusiei cu China si Mongolia

Autoritatile din Bayan Nur, un oras din regiunea chineza Mongolia Interioara, au emis duminica un avertisment, dupa ce un spital a raportat un caz suspect al acestei boli mortale.Regiunea chineza a interzis vanarea si consumarea rozatoarelor mari si a cerut populatiei sa raporteze orice cazuri suspecte, precum si orice marmota bolnava sau moarta.Mongolia a raportat la randul ei doua cazuri de ciuma bubonica, la persoane care au mancat carne de marmota in provincia Khovd din vestul tarii, saptamana trecuta.Autoritatile din regiunea rusa Altai, care are granita cu Kazahstanul, China si Mongolia, au spus ca autoritatile patruleaza zona pentru a pune in aplicare o interdictie de vanare a marmotelor si a avertiza oamenii in privinta pericolelor, a relatat agentia TASS.Filiala locala a Rospotrebnadzor, autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii, a anuntat ca aparitia cazurilor de ciuma bubonica la granita nu reprezinta un pericol pentru oamenii din Altai.Ciuma bubonica, numita si "Moartea Neagra" in Evul Mediu, este o boala extrem de infectioasa si deseori fatala care este raspandita mai ales de rozatoare. Epidemiile de ciuma bubonica au devenit tot mai rare.